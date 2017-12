Susana Díaz exige a Fomento "claridad" con el fin del peaje de la autopista

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, solicitó ayer al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que "diga con claridad" que no se va a prorrogar el peaje de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz, cuando expire la actual concesión. "Llevamos desde 2006 gastados 100 millones de euros", recalcó Díaz. En este punto, la presidenta andaluza incidió en que "lo primero" que debe decir el Ejecutivo central es qué va a hacer en 2019 y "si es de recibo que nos cueste diez millones cada año". "Que diga que no se va a prorrogar y que evidentemente no tiene sentido que los ciudadanos de dos capitales andaluzas unidas por esa autopista estén sufriendo la ambigüedad de un Gobierno y de un ministro", manifestó, insistiendo en que lo diga "con claridad y sin ambigüedad".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, aseguró el martes que "no habrá nueva concesión del peaje" en la autopista, y que los sucesivos ministros de Fomento del PP, desde Ana Pastor a De la Serna, no han cambiado de discurso respecto a esta cuestión. La pasada semana, el ministro de Fomento explicó que la subida del peaje de la autopista se basa en el incremento del IPC y en el tráfico de esta vía, una fórmula que también se aplica al resto de autopistas de pago en España.