Susana Díaz: "Puigdemont sabe que no habrá referéndum"

La presidenta andaluza y aspirante a liderar el PSOE, Susana Díaz, ha afirmado este miércoles en Barcelona que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "sabe que no habrá referéndum", y ha esgrimido la Declaración de Granada socialista como vía para solucionar el encaje territorial de Cataluña.

En su segunda visita a Cataluña con motivo de las primarias del PSOE, Díaz ha pronunciado una conferencia en el Foro Barcelona Tribuna, organizado por el diario La Vanguardia, la Asociación Española de Directivos y la Societat Amics del País, un acto que ha sido presentado por el líder del PSC, Miquel Iceta.

Díaz ha asegurado que su "filosofía" para abordar la cuestión catalana será el "diálogo, la moderación y la democracia": "Sé que el asunto es serio y requiere un esfuerzo de consenso político muy importante. Soy consciente de que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut causó una herida que debemos curar, pero no creo que sea el momento de establecer una subasta de ofertas para Cataluña, ni generar expectativas en el vacío".

Frente a la reforma federal que propone el PSOE, ha criticado las "mentiras" del independentismo. "Todo el mundo sabe que no habrá referéndum, el primero el propio presidente de la Generalitat. Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que para desconectar Cataluña y España se la desconecte de la ley y el derecho".

"Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que, en nombre del pueblo, por utilizar el eslogan de la señora Le Pen en Francia, se niegue a España la esencia democrática que es la soberanía del pueblo español y se le niegue toda la legitimidad para elegir democráticamente su destino", ha advertido.

Sin embargo, ha considerado que Cataluña ya está en "clave de elecciones", como se demuestra en que los socios de Govern, PDeCAT y ERC, "se miren de reojo construyendo el relato para el día después".

"En definitiva", ha apuntado, "todos los agentes políticos catalanes están convencidos de que no habrá referéndum de autodeterminación y sí habrá elecciones, se llamen como se llamen: plebiscitarias bis, anticipadas o como la quieran llamar esta vez".

Porque, para la precandidata socialista, "cuando se oculta la verdad, se abona el terreno para la sospecha y mucha gente tiene derecho a sospechar si detrás de algunos, digo algunos, promotores del 'procés' no habrá un intento de fuga hacia adelante para intentar encubrir, bajo el manto del independentismo, historias ocultas para las que se busca la impunidad".

Del mismo modo también ha censurado "otra mentira muy tendenciosa" como que se diga que "el problema de Cataluña se solucionará sólo con la aplicación de la ley", si bien ha dejado claro que "es obvio que las leyes han de cumplirse".

Y es que "cuando un gobierno, parlamento o cualquier otra institución acuerdan medidas ilegales -ha opinado-, es lógico que intervengan los tribunales de justicia, anulando ésta y persiguiendo a los que no acaten sus resoluciones. Es la lógica de cualquier democracia y no implica una judicialización de la vida política".

Porque "si los tribunales se inhibieran ante ilegalidades manifiestas, se quebraría uno de los principios básicos de cualquier democracia", ha insistido Díaz, que en cualquier caso ha subrayado que la solución al conflicto "solo puede venir de la política".

Ha "defendido" así "sin complejos" la Declaración de Granada, que sienta las bases de la propuesta federal del PSOE: "Los socialistas nos sentimos cómodos con la idea de una España federal, diversa, plural, conocedora y reconocedora de sus diferencias".

Pero sobre la propuesta de Pedro Sánchez de reconocer a Cataluña como nación, Díaz ha admitido que esta comunidad tiene "una fuerte identidad nacional, es evidente", pero "hay quien habla de nación para hablar de Estado y eso supone la modificación del artículo 2 de la Constitución, y en la Declaración de Granada todos los socialistas de España entendimos que no hay que modificarlo".

Y se ha comprometido a continuar el legado de su fallecida amiga Carme Chacón. "Nunca es tarde para la concordia, para escapar del desastre y para darnos todos una nueva oportunidad", ha dicho Díaz, que ha prometido que se "implicará a fondo" en esa tarea junto al PSC, pues "el PSOE le necesita y Cataluña también le necesita".

Ha sido preguntada asimismo por las palabras del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien criticó los "prejuicios" contra Díaz en Cataluña por ser mujer y andaluza.

"Yo creo que sí se me quiere (en Cataluña) y recibo un cariño grande en mi partido y fuera de mi partido", ha señalado Díaz entre aplausos de los presentes. "Lo he recibido siempre. Siempre he sentido cariño y calor de la sociedad y del partido en su conjunto".

Por su parte, Iceta ha asegurado que "frente a los retos y los prejuicios", Díaz "ni se aparta, ni se esconde, ni se calla y suele vencerlos", por lo que "su voz merece ser escuchada, su tesón debe ser respetado y su compromiso es de buena ley".