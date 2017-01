Susana Díaz, sobre la fecha del congreso: "Todo lo que se decida me parece bien"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha mostrado confiada en que el Comité Federal que el PSOE celebra este sábado en Madrid fijará la fecha del Congreso del partido y, sin entrar a valorar la posibilidad de que éste se celebre en junio, ha mantenido que "todo lo que se decida" le parece bien porque, según ha argumentado, el PSOE ha empezado por definir qué quiere para el país y cómo puede "ser útil".

Así lo ha dicho la también secretaria general del PSOE-A en declaraciones a los periodistas durante una visita las instalaciones de la Asociación Cordobesa de Parálisis Cerebral Acpacys. "Estoy convencida de que sí, se me ha trasladado que mañana se fijará la fecha", ha dicho Díaz sobre el futuro cónclave socialista en el que ratificará al secretario general elegido en primarias.

Más allá de ese comentario, la presidenta no ha querido profundizar en sus comentarios sobre el PSOE por respeto a la institución cordobesa que visitaba, "con cuarenta años de historia y un gran trabajo", según ha destacado.

En ese sentido, ha dicho que este sábado responderá a lo que "quieran" los periodistas, pero ha insistido en no hacer hoy "por respeto a la entidad que me recibe y a los usuarios, que hoy saben que es un día importante". "Todo lo que quieran me lo preguntan mañana", ha concluido.