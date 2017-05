Susana Díaz no descarta una moción de censura "en el futuro" si es "constructiva" y cuenta con un apoyo mayoritario

La candidata a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este viernes sobre si su partido podría plantear una moción de censura contra Mariano Rajoy que, "en el futuro nunca se puede descartar nada, evidentemente, pero una moción de censura tiene que ser constructiva, con un programa de gobierno que tenga el apoyo mayoritario de la Cámara y, en estos momentos, no existe ese apoyo mayoritario".

En declaraciones a la Cadena Ser, Susana Díaz ha señalado que coincide con lo que dijo Pedro Sánchez el jueves y en otra entrevista radiofónica anterior sobre que una moción de censura tiene que "ser constructiva y con candidato".

Preguntada expresamente sobre si descarta una moción de censura, ha dicho: "en el futuro nunca se puede descartar nada, evidentemente, pero una moción de censura tiene que ser constructiva, con un programa de gobierno que tenga el apoyo mayoritario de la Cámara y, en estos momentos, no existe ese apoyo mayoritario".

"Eso lo sabe Pablo Iglesias, pero le da igual y lo que quiere es interferir e intimidar la voluntad libre de los militantes del PSOE", al promover una moción de censura sin contar con la mayoría de la Cámara, según Díaz.

En su opinión, Pablo Iglesias lo que ha hecho es "querer interferir en las primarias del PSOE, planteando una moción de censura cuando no había números, proponiéndose él como presidente, y organizando una manifestación el día antes de la votación de las primarias". "Esto no era una moción de censura, sino un teatro para interferir en las primarias del PSOE", ha sentenciado.

Susana Díaz ha querido dejar claro que si gana las primarias el domingo lo primero que hará será llamar a Pedro Sánchez y a Patxi López para pedirles que arrimen el hombro y la ayuden a hacer más grande el PSOE. En caso de que no ganara, ha indicado que se pondrá "a disposición" del nuevo secretario general, ayudará y arrimará el hombro.

En cualquier caso, Díaz ha señalado que su candidatura cada día "va a más" y que percibe claramente una corriente de ganas de levantar el PSOE para volver a levantar el país.

Ha señalado que ella no calificará nunca de "perdedores" a sus otros dos compañeros si ella gana las primarias y ha manifestado que, sin duda, comparte con ellos la importancia de la militancia, "el valor de los militantes", que merecen todo el respeto.

Ha agregado que, en cambio, no puede compartir con Pedro Sánchez la visión de por qué hemos llegado hasta aquí. Ha señalado que el PSOE está hoy más dividido que hace dos años porque en las últimas elecciones generales se quedó en 85 escaños, su peor resultado, frente a un PP en sus horas "más bajas", "tóxico" y con una relación "turbia con las instituciones y el dinero".

Ha señalado que el actual clima interno hay que superarlo "cuanto antes, con humildad y con mucha generosidad", algo que ella hará si es elegida secretaria general. También se necesita, según ha recalcado, mucha coherencia y que los ciudadanos vean un PSOE "reconocible, con un rumbo cierto", que dé confianza y seguridad.

Ha indicado que ella quiere contar con todos los compañeros desde "el esfuerzo y el talento" y que no va a hacer "mesas de camilla".

Preguntada sobre con qué partidos podría tener alianzas el PSOE, ha señalado que ella orienta las alianzas hacia la gente, que es lo que hace todos los días desde el Gobierno andaluz. Ha indicado que ella nunca va a salir a una elecciones a pactar, sino a ganar.

Dimitir sin hacer ruido

Susana Díaz ha insistido en que si gana las primarias y no logra la remontada electoral del PSOE en las próximas elecciones generales, dimitirá y se irá sin hacer ruido y sin ninguna fractura, como hicieron antes otros compañeros. "El día que no tenga que aportar nada a mi partido me marcharé", ha sentenciado.

Respecto a si compatibilizaría la Secretaría General del PSOE y la Presidencia de la Junta, Susana Díaz ha señalado que, evidentemente tiene un compromiso con Andalucía y que no tiene incoherencia para defender Andalucía y España, porque cuando a España le va bien y el PSOE está fuerte, esta comunidad lo nota.

Asimismo, ha recordado que Patxi López fue lehendakari, secretario general de los socialistas vascos y ocupaba un área en la Ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba, de manera que lo que vale para unos vale para los demás.

Preguntada sobre si, en caso de ganar las primarias, mantendrá a Rafael Hernando como portavoz en el Congreso y a Miguel Ángel Heredia como secretario general del grupo parlamentario, ha señalado que ella cree en un proyecto colectivo y en una dirección colegida, de manera que las decisiones se tomarán contando con todos los compañeros. Se ha mostrado convencida de que se pondrá el talento al frente de todos los órganos y de las portavocías del partido.