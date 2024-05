La Junta busca un acuerdo con el sector y los municipios sin excluir la tasa turística

En lo que se refiere a las reuniones que siguen manteniéndose, el Gobierno andaluz “ no ve mal que se dialogue sobre esa figura impositiva ” aun cuando quiso dejar claro que “no está a favor de una nueva tasa que venga a subir la presión fiscal”, puesto que considera que “está en contra de un sector que tantos puestos de trabajo, tantas alegrías nos ha dado, como este mismo año”.

Oficialmente, el Gobierno andaluz se reafirma en el argumento de que “la tasa no es la solución para la infrafinanciación” de los ayuntamientos , que sigue considerando el problema de fondo, por lo que, incluso esgrimiendo su experiencia de “siete años como alcalde de Almería, puedo sostener que el principal argumento es que se han asumido cada vez más competencias ya que tenemos un Estado cada vez más descentralizado y continuamos sin una reforma de la financiación local que dote de recursos para poder hacerlas frente, ya que se asumen más de las previstas inicialmente”. Fernández-Pacheco llegó incluso a poner sobre la mesa un planteamiento más global, como pudiera ser el de “renunciar a alguna de esas competencias, si no se cuenta con la financiación adecuada”.

De otra, la de los propios municipios con grandes diferencias en sus posturas. Así, mientras que las grandes ciudades como Sevilla , Málaga y Córdoba (cuyos alcaldes son del PP y éste último preside la FAMP) se han mostrado, a través de sus alcaldes, partidarios de su implantación, los municipios eminentemente turísticos (los de la Costa del Sol) son contrarios a la misma . Además, están aquellas localidades que no tienen esos niveles de visitantes y que se sienten perjudicados en el debate sobre el aumento de ingresos.

Las reuniones entre los representantes del Gobierno andaluz, los empresarios del sector y las asociaciones de ayuntamientos y entes supramunicipales en el ámbito de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) continúan para formalizar un acuerdo que aborde de la manera más global que sea posible, los problemas que el turismo causa en algunas zonas saturadas de la comunidad autónoma. La Junta, tal y como confirmó su portavoz, Ramón Fernández-Pacheco , insiste en que “no se trata de freír a impuestos a la gente” en referencia a una inclusión de la tasa turística que no se descarta como parte del pacto que se busca.

La proposición de ley de Adelante sigue paralizada

Encima de la mesa hay, desde el pasado 27 de diciembre, una proposición de ley para crear el impuesto de estancias turísticas de Andalucía. La iniciativa puesta en marcha por Adelante Andalucía, sigue atascada en la Mesa de Portavoces, donde es rara la semana que los proponentes no preguntan por la situación de la misma y sobre la fecha de cuándo podrá ir a pleno. Lo cierto es que el reglamento no obliga al Gobierno a posicionarse sobre la misma y, tal y como reconoció ayer el portavoz del Ejecutivo, “todavía no lo ha hecho”. Hay que recordar que en la proposición de ley, se establecía un pago por noche según la categoría del hotel y que oscila entre 1 euro y 5 euros según sus estrellas. La recaudación de la tasa se haría directamente en dichos establecimientos y se ingresaría tanto en los ayuntamientos como en la Junta de Andalucía al 50%.