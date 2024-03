La consejera de Hacienda no se opone a la tasa turística en Andalucía si hay acuerdo con el sector

“No estoy a favor porque los empresarios no lo quieren” contra “no estoy en contra si el sector está de acuerdo”. Son dos versiones sobre la tasa turística con sutiles aunque importantes diferencias y ambas corresponden a sendos integrantes del Consejo de Gobierno. La primera de ellas es del consejero de Turismo, Arturo Bernal. La segunda la dijo ayer la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España. Entre medias, el presidente del Ejecutivo, Juanma Moreno, que ordena el inicio de un proceso de diálogo para conseguir un punto de acuerdo antes de llevar una legislación al Parlamento de Andalucía. Y como ruido de fondo, la petición de los alcaldes, capitaneados por el primer edil de Málaga, Francisco de la Torre, de conseguir fondos para paliar los efectos que la aglomeración de visitantes causa en sus ciudades.

Tras el Consejo de Gobierno, Carolina España, máxima responsable de la recaudación en la comunidad autónoma, confirmó la existencia de distintas sensibilidades en el Consejo de Gobierno (que fueron desmentidas hace una semana) tal y como adelantó este periódico. La consejera de Hacienda, reconoció que “he trasladado a mis compañeros y al consejero de Turismo, Arturo Bernal, en particular, que esa tasa deberíamos implantarla o, por lo menos, regular el marco adecuado para que luego cada ayuntamiento pueda tener las herramientas para poder cobrarla o no”.

La responsable de la Hacienda andaluza, quiso adherirse también a la postura mantenida por el Ejecutivo autonómico, y apeló a que “me parece oportuno que se trabaje de la mano del sector”, algo que ve “posible”, puesto que existen “ayuntamientos que quieren implantarla”. De lo contrario, España ve “complicado que se pueda aplicar de una manera efectiva”.

También el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, terció en el debate sobre la tasa turística, aunque en su caso, no se apartó de la línea oficial, la misma que sostiene después de cada Consejo de Gobierno. A su juicio, la Junta de Andalucía entiende que “no se puede imponer una figura tributaria en contra del sector”, algo que “iría en contra de lo que el Gobierno de Juanma Moreno representa”.

Tras ello, celebró que vaya a haber “un proceso de diálogo a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) con el sector” en el que la Junta “va a ser proactiva a la hora de dar su opinión, en busca de un acuerdo en torno a esa figura”. En cualquiera de los casos, quiso dejar claro el marco de juego si se consigue esa propuesta de acuerdo, que en ninguno de los casos “va a suponer nunca un enfrentamiento entre municipios andaluces, o entre municipios andaluces con el sector de la hostelería y el turismo, o todo ello en contra de la Junta”.

“Eso no lo vamos a permitir nunca”, sentenció el portavoz del Gobierno andaluz, quien tras ello expuso el “debate” que, en su opinión, “subyace detrás de la tasa turística”, y es el de “cómo se financian los ayuntamientos” andaluces, y si éstos “están bien financiados para hacer frente a las responsabilidades que hoy tienen, muchas de las cuales vienen derivadas por un exceso de turistificación”.

Fernández-Pacheco, que fue alcalde de Almería antes de incorporarse al Gobierno andaluz, defendió que “es muy importante abordar en España un nuevo modelo de financiación autonómica” al igual que “no lo es menos avanzar en un nuevo modelo de financiación local”, y aclaró que “esa descentralización competencial que hoy en día tenemos en España tiene que ir necesariamente acompasada de un nuevo modelo de financiación” que “podrá contemplar nuevas figuras tributarias como puede ser la tasa turística, y a lo mejor una revisión de los tributos que reciben, o la participación en los tributos del Estado y otras muchas cosas”.

No obstante, lamentó que “desgraciadamente, hoy no tenemos ese diálogo” para abordar esas reformas.La consejera de Hacienda quiso poner como colofón que “al final”, con este debate “estamos tapando la infrafinanciación de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas”, y “deberíamos todos arrimar el hombro para que esa financiación local y autonómica fuera una realidad”. No obstante, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado después de las elecciones catalanas, ambas reformas parecen mas que lejanas.