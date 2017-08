El TC, la última esperanza de Juana para encauzar la vida con sus hijos

El pasado 1 de agosto el Constitucional fue contundente. Juana Rivas debía agotar la vía judicial ordinaria antes de presentar un recurso de amparo. Ahora, de nuevo, todas las esperanzas están puestas en este tribunal. Las abogadas de Juana Rivas volvieron ayer a presentar un recurso de amparo tras conocer que la Audiencia Provincial ha desestimado el incidente excepcional de nulidad y que los magistrados reiteran la obligación de esta madre de devolver a sus hijos de once y tres años a su expareja Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009 y que reside en Italia. Teniendo en cuenta que es verano se desconoce cuánto tiempo tardará este tribunal en dar respuesta. Lo que sí se sabe, o al menos esto garantiza la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Paqui Granados, es que Juana Rivas y sus hijos están bien y, en el momento en que se suspenda la orden de entrega, comparecerá públicamente. Lleva 15 días en paradero desconocido junto a los niños.

"Sé que ella está haciendo lo posible y lo imposible para que sus hijos estén bien. Cuando ella pueda hacer su proyecto de vida con normalidad estará aquí y se dirigirá a todos vosotros para responder", explicó ayer Granados durante la celebración de una rueda de prensa en el Centro de la Mujer de Maracena. El mismo que ha estado asesorando a Juana Rivas desde que decidió poner tierra de por medio y huir de Italia ante una presunta situación de maltrato por parte de su expareja "insostenible".

Granados convocó a los medios de comunicación para mostrar su desacuerdo con la decisión de la Audiencia Provincial de Granada de desestimar el incidente excepcional de nulidad presentado para evitar que la mujer entregue a sus hijos al padre. No obstante, y pese al desánimo generalizado, Granados avanzó que en estos momentos está en vías de ser presentado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En plena rueda de prensa la abogada Almudena Mendoza confirmó este hecho. El recurso había sido registrado. "Reiteramos nuestra esperanza en el sistema judicial español", dijo entonces Granados que mostró su confianza en que el TC, el "máximo órgano encargado de la defensa de nuestros derechos fundamentales que nuestra nación reconoce haga restablecer los derechos fundamentales que se han vulnerado en estos procesos". En este sentido, recordó que han sido, a su juicio, varios los atentados realizados a los derechos fundamentales básicos de Juana Rivas que han sido recogidos en este recurso de amparo para que se anulen los procedimientos que han dado lugar a la resolución que impugnaron. "Los intereses que hay en juego son importantes, por lo que solicitamos una medida cautelar extraordinaria y urgente suspensión de la ejecución", explicó Granados que lamentó que para esto no hay plazos. El Constitucional responderá cuando le sea posible en un momento complicado.

Por último, respecto a las declaraciones del abogado Juan Ramón Montero en las que aconsejaba a Juana Rivas a presentarse ante el juez, Granados dijo que las únicas representantes legales de la mujer realmente son Almudena Mendoza del despacho Montero Estévez, María Castillo y ella, como asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena que en ningún momento han aconsejado a Juana Rivas entregarse o no. "Estos consejos se mueven en la confidencialidad profesional", dijo Granados que abogó por cumplir las resoluciones judiciales pero, antes, agotar todos los pasos. "Un estado de derecho tiene distintas instancias y hasta que no se agote todo no podemos dar por válido lo que dijo el juez de Primera Instancia", explicó Granados que remarcó cómo Juana Rivas ha "entendido" que se le han vulnerado sus derechos fundamentales y que hay algo sagrado para ella como madre a todos los niveles que es la protección de los menores dentro del sistema para que se haga realidad. "Este es un momento importante no solo para Juana Rivas sino para la sociedad española en su conjunto. Creemos que el caso junto a la tragedia personal que significa y la complejidad jurídica que supone ha reflejado que hay un camino importante por hacer en nuestro sistema actual para que el tratamiento a los hijos de víctimas de violencia de género sea real y efectivo como establece el ordenamiento jurídico desde 2015. "Para que el Pacto de Estado que ha salido adelante tenga credibilidad y legitimidad es necesario que las lagunas que se han puesto en evidencia en el caso de Juana Rivas sean corregidas. Tenemos nuestra máxima confianza en el TC y seguimos diciendo que creemos en nuestro sistema jurídico y esperamos que la respuesta que haga sea para que los niños reciban la protección que merecen".