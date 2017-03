Torres Hurtado defiende a su equipo y apunta a los técnicos en el caso Serrallo

José Torres Hurtado insistió ayer ante la juez de Instrucción 2 de Granada en que su papel como alcalde de la ciudad desde 2003 hasta 2016 era secundario en los asuntos relacionados con la gestión urbanística. Pero su declaración introdujo un nuevo matiz: la implicación de los miembros de su junta de gobierno. Según sus palabras, los concejales del PP actuaron como él, pues firmaban las propuestas de cada área siguiendo las directrices de los técnicos, en los que tenían la "confianza delegada".

Es la segunda vez que el ex regidor tiene que acudir a este juzgado a explicar su participación en el supuesto trato de favor del Ayuntamiento a un constructor, pues el 12 de mayo del año pasado ya compareció después de ser detenido por su presunta implicación en el caso Nazarí. Ahora la misma juez lo ha llamado a declarar, aunque por el caso Serrallo, en el que se investiga la construcción de una discoteca en los terrenos destinados a un parque infantil de uso público. En ambas comparecencias, Torres Hurtado se desvincula de las decisiones urbanísticas y asegura que tenía todas las competencias delegadas.

Esta declaración tenía una segunda vertiente importante, dado que la magistrada también había condicionado la posible imputación de los miembros de la junta de gobierno a lo que pudiera decir el ex alcalde, que era el presidente de este órgano. Torres Hurtado los exoneró de responsabilidad en la toma de decisiones y apuntó en todo momento a los técnicos que hacían los informes.

Al abandonar el juzgado, donde declaró durante una hora y media, explicó que los expedientes urbanísticos que pasan por la junta de gobierno local para su votación "vienen informados por los técnicos del área correspondiente" y son "visados económica y jurídicamente por el interventor y la secretaria del Ayuntamiento", de modo que los concejales "lo único que hacen es ratificar la propuesta de aprobación que viene de las distintas áreas", pero no tienen "conocimiento profundo sobre el tema", en tanto que la "confianza está delegada" y si llega algo es porque está "perfectamente hecho".

El ex alcalde no se refirió sólo a los técnicos de Urbanismo, sino a los informes de la secretaria municipal y del interventor, ambos investigados también en el caso Nazarí, pero no en la causa del Serrallo. Al menos hasta la fecha, pues en el auto donde citó a declarar a Torres Hurtado como imputado, la juez también apuntó la posible inclusión del interventor en la lista de investigados, a petición de la fiscal, y a la espera de que llegue un informe pericial sobre la liquidación económica del plan parcial donde se construyó el Serrallo.

Torres Hurtado aseguró que desconoce los temas de urbanismo "en profundidad" y expuso su confianza en que se archiven las actuaciones contra él