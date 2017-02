Trabajadores de Delphi cargan contra la Junta y el PSOE por "diez años de engaño"

A la misma hora en la que ayer se concentraban en la puerta de la fábrica, pero hace diez años, los más de 1.500 trabajadores de la plantilla de Delphi ya sabían que la dirección había comunicado al comité el "cierre ordenado" de la planta. Desde aquel 22 de febrero de 2007, sin embargo, todo se desordenó.

Ayer, a las 11:00, aproximadamente cien de esos trabajadores se acercaron a la puerta de su antigua fábrica. Ya no queda ni el cartel de Delphi. Sólo una señal de Stop y la valla que separa la carretera que tantas veces utilizaron para entrar a trabajar. Francisco Senra se erigió en su portavoz. "Han sido diez años de traición, corrupción y engaño". Lo soltó y añadió que no olvidan. ¿Qué más puede hacer el colectivo Delphi? Fue la pregunta a Senra. Su respuesta, también contundente: "Estaremos siempre. Tenemos un trauma que estará de por vida, y mientras esté ahí el PSOE iremos a por ellos, por lo menos yo", dijo. "Y yo, y todos", se oyó detrás. "Yo no los voy a dejar tranquilo a ellos, igual que ellos no me han dejado tranquilo ni a mí ni a mi familia, ni a muchas familias".

Ha cambiado la vida de todos. "Estamos totalmente destrozados", incidió Senra. "Esta gente lleva gobernando 30 años en Andalucía y no sabemos por qué siguen gobernando con un 40% de paro en esta provincia. Siguen vendiendo humo", añadió. El portavoz de los que ayer acudieron a la puerta de Delphi narró que la situación de los casi 300 antiguos compañeros es crítica. "Nos han destrozado la vida, estamos en una situación desesperada e insoportable" y con el "odio contenido" de no haber encontrado una salida laboral, pese a que la Junta de Andalucía les prometió en su día que encontraría una solución para cada uno de ellos e invirtió más de 60 millones de euros en un dispositivo especial para apoyar al colectivo.

"Nos prometieron una solución", remachó Senra, para apostillar que la culpa es, especialmente, de los dirigentes del PSOE y de Comisiones Obreras que, según su opinión, "se beneficiaron de este cierre".

Mientras todo esto ocurría, a la misma hora pero a unos 10 kilómetros de distancia, los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, se concentraron frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) para secundar la protesta promovida a nivel nacional contra la precariedad laboral. Allí, sus dos máximos responsables provinciales, Francisco Andreu (UGT) y Lola Rodríguez (CCOO), se acordaron de Delphi y la falta de soluciones.

Ajena a todo, la fábrica sigue por el momento en pie. Dentro, las tres naves vacías de contenido esperan dos opciones: una, que alguna empresa acepte el nuevo planeamiento urbanístico propuesto por el Ayuntamiento de Puerto Real (con una parcelación de superficies más pequeñas) y se instale; o que la administración concursal decida su derribo.