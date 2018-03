Vallejo asegura que fue una "decisión personal" que el IFA siguiera pagando las ayudas

El ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta Francisco Vallejo ha asegurado este martes en su declaración en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que fue una "decisión personal" suya mantener que el IFA/IDEA continuara pagando las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo, una decisión en la que nadie le advirtió de que representara "ninguna ilegalidad" y que adoptó para no perjudicar aún más la "convivencia complicada" con la Consejería de Empleo que había perdido el 80% de sus competencias con la creación en el año 2004 de la nueva consejería de Innovación.

El ex consejero también ha negado que durante el tiempo que estuvo en Innovación recibiera informes de la Intervención que contenían los reparos sobre el pago de las ayudas y de hecho ha afirmado que "no sabía quién era el destinatario" de los informes de la Intervención sobre Control Financiero Permanente (CFP). "En 15 años en el Gobierno jamás me han pasado un informe de la Intervención", ha dicho Vallejo, que antes de consejero de Innovación dirigió las consejerías de Salud y Obras Públicas.

"Nunca se me ha pasado un informe", ha afirmado con vehemencia el ex consejero, que ha señalado que existen otros departamentos técnicos que los recibirían a pesar de que los mismos se dirigieran al titular de la Consejería.

El fiscal le ha preguntado por el informe adicional de cumplimiento del año 2003 de la Intervención General de la Junta en el que se hacían reparos al sistema para el pago de las ayudas, pero Vallejo ha insistido en que "no conoció la existencia de ese informe y jamás tuvo conocimiento" del mismo, ni el director de IDEA le habló de él.

El ex consejero ha agregado que "no dio ninguna orden" a la agencia de no pagar o no suscribir más convenios con Empleo mientras no se solucionara el supuesto desfase presupuestario. "Nunca he dado ninguna orden respecto a las ayudas de Empleo", ha insistido.

Vallejo, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha dicho que el entonces director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, también acusado, le propuso que la agencia dejara de actuar como caja pagadora de las ayudas, pero como las dificultades de comunicación con Empleo eran "muy fuertes" porque su consejero Antonio Fernández tenía la sensación de que se había quedado "sólo con el paro" al perder el 80% de sus competencias a favor de Innovación, y además "había que cambiar la ley de Presupuestos" de la Junta que recogía las transferencias de financiación de Empleo al IFA para el pago de las ayudas, decidió mantener dicho cometido, que asimismo "no generaba un problema especial al IFA", ha aseverado Vallejo.

En este sentido, el ex alto cargo ha precisado que el IFA "nunca pagó más dinero de que había recibido", y ha añadido que otra cosa distinta es que firmara convenios por un valor superior al importe de las transferencias recibidas, aunque también ha negado que tuviera "ninguna información" del déficit de 2003 ni el Consejo Rector de IDEA tampoco lo tuvo.

Vallejo ha añadido que desconocía que no hubiese una orden que regulara el pago de las ayudas y "no le extrañó" que el IFA sólo pagara las ayudas, aunque ha reconocido que "no le prestó atención" a este tema porque era una cuestión de otra Consejería y una cuestión meramente "administrativa".

El ex alto cargo también ha afirmado que el hecho de que una Consejería pagara a un ente instrumental un supuesto déficit eso "no significaba una alarma", si bien ha insistido en que el IFA "nunca ha tenido déficit presupuestario".

El ex consejero ha negado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra que tuviera conocimiento de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, dado que se trataba de un presupuesto ajeno a su consejería, aunque sí ha admitido que tuvo conocimiento de que existía el convenio marco de 17 de julio de 2001 entre Empleo y el IFA por el que se regulaba el pago de las ayudas mediante las transferencias de financiación.