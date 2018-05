Zoido dice que el ataque a los guardias civiles fue "violencia callejera"

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado en relación con el altercado donde nueve guardias civiles fuera de servicio resultaron heridos en Algeciras el pasado sábado que "estamos hablando de un acto de vandalismo, de violencia callejera", aunque ha advertido de que "no habrá impunidad ni contra las mafias que trafican con droga en la zona ni con las personas que actúan con una violencia inusitada como desgraciadamente ha ocurrido".

Dicho altercado se ha saldado por el momento con dos personas detenidas y ocho investigadas. En declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga), tras visitar el cuartel de la Guardia Civil y la Comisaría de Policía Nacional, Zoido ha indicado que de todos los identificados "solo dos tienen antecedentes por tráfico de drogas por lo que no podemos estar alarmando en ese sentido", apuntando que "el tumulto se originó antes de que supieran que eran agentes".

Asimismo, ha recordado que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y ha indicado que los agentes para evitar más altercados "dieron tres disparos al aire".

Zoido ha asegurado que los agentes "fueron agredidos por un grupo yo me atrevería a decir de indeseables", apuntando que por las informaciones que le trasladan "estamos hablando de un acto de vandalismo, de violencia callejera y tumultuaria que no tiene nada que ver con otras cuestiones".

Así, ha garantizado que "los responsables de todo esto serán puestos a disposición judicial", apuntando que "uno de ellos ya ha sido trasladado ante el juez". "Es un hecho muy grave, no queremos minimizarlo y como tal lo vamos a tratar", ha manifestado.

El ministro ha indicado que "no habrá impunidad ni contra las mafias que trafican con droga en la zona ni con las personas que actúan con una violencia inusitada como desgraciadamente ha ocurrido estos días en Algeciras y en Marbella", en referencia al hombre fallecido tras ser tiroteado después de la comunión de su hijo.

Zoido ha dicho que le ha trasladado a los mandos "el comportamiento ejemplar de los nueve agentes", al igual que hizo este pasado domingo, destacando que "gracias a la profesionalidad y actuación que tuvieron evitaron males mayores y personales".

Aunque ha indicado que "hasta que no consigamos erradicar todo tipo de violencia no habremos conseguido el objetivo que nos marcamos", ha querido felicitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "porque gracias a la eficaz actuación del primer trimestre del año las infracciones penales en Algeciras han disminuido un 3,6 por ciento respecto al año pasado".

Asimismo, ha dicho que los sucesos relacionados con delitos graves y riñas tumultuarias han bajado casi un seis por ciento en Algeciras, un 39,1 por ciento en Marbella y un 5,2 en el conjunto de Andalucía". "No se trata de ningún consuelo ni de ser conformistas, pero es lógico que pongamos las cifras sobre la mesa", ha incidido.

MEDIDAS DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES

El ministro del Interior ha recalcado que la situación que se vive en la zona del Campo de Gibraltar "no puede resolverse solo con medidas policiales más abundantes, que se está haciendo, porque hay más policías y más guardias civiles, más incautaciones de droga y más lanchas intervenidas", pero ha apostado por "tomar otras medidas".

"La actuación policial es importante pero la zona necesita otras medidas sociales y económicas que mejoren las condiciones de vida en el Campo de Gibraltar, es algo comúnmente aceptado y comprometido, no se pueden permitir tasas tan elevadas de paro ni de abandono escolar", ha manifestado Zoido.

En este sentido, ha dicho que le consta, "porque hablo con frecuencia con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que todas las administraciones estamos poniendo medidas". "Me consta que la presidenta así lo está impulsando y me he reunido con ella varias veces y con la consejera de Justicia e Interior también y lo voy a hacer en las próximas horas", ha señalado.

"Espero que el trabajo conjunto de todas las administraciones, Gobierno, Junta, administración municipal y Diputación, den el fruto que merecen los ciudadanos del Campo de Gibraltar", ha concluido.