El abogado de Muñoz alega que se castiga "al personaje, no a la persona"

El abogado del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz se opone a la decisión de Instituciones Penitenciarias de que su cliente vuelva a ingresar en un Centro de Inserción Social (CIS) y la calificó de "arbitraria". Así, apuntó que quiere saber los motivos y ha considerado que si es por el vídeo en el que sale bailando resulta "caprichoso". "Se está castigando al personaje, no a la persona que no ha cometido infracción", afirmó.

El letrado de Muñoz, Antonio José García Cabrera, ha presentado un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional contra la decisión de retirarle el control o dispositivo telemático a Muñoz, que le permitía no tener que acudir a dormir al CIS. Asimismo, recalcó que "no hay motivo" para esta decisión y resaltó que, si es por las imágenes hechas públicas en los últimos días en las que se ve a Muñoz bailando sevillanas en un bar en un cumpleaños, "un vídeo de 30 segundos no puede desvirtuar, si es que la causa es que ha tenido una mejoría médica, todos los informes sanitarios son unánimes". "No se pueden poner sanciones de telediario ni de noticiario rosa", añadió.

García Cabrera entiende que en el recurso se pide que se aporten todos los informes médicos existentes, incluidos los del CIS, asegurando que "aunque aparentemente esté mejor, padece enfermedades irreversibles", como pluripatología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio. También recordó que se le dio el tercer grado porque "se acreditó que la permanencia en prisión le acortaba la vida y empeoraba su estado de salud".