La declaración de Griñán se retrasa a la próxima semana

La declaración del ex presidente José Antonio Griñán no tendrá lugar en principio hasta la próxima semana, después de que el tribunal haya aceptado la petición de la acusación popular que ejerce el PP para que se dé lectura a la declaración que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández prestó en abril de 2012 y que terminó con la decisión de la juez Mercedes Alaya de enviarle a prisión provisional.Al término del interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción al ex consejero de Empleo, que se ha prolongado durante cuatro sesiones, la acusación del PP ha solicitado al tribunal que se diera lectura a la declaración del ex alto cargo en la fase de instrucción, al estimar que Fernández ha incurrido en su declaración en el juicio en diversas contradicciones con aquella declaración, que además no ha sido ratificada por completo por el acusado.En aquella declaración, le fueron planteadas más de 500 preguntas al ex consejero de Empleo: 178 formuladas por la propia juez Alaya, otras 173 por el PP, 124 por la Fiscalía, 37 por la acusación particular que ejercía la Junta de Andalucía, y el resto hasta las 548 fueron planteadas por las defensas de otros investigados.Como quiera que la lectura se ha iniciado esta sesión, lo más probable es que continúe durante las dos sesiones de mañana y tarde que tendrán lugar este miércoles, y que incluso prosiga el próximo lunes. Además, Antonio Fernández todavía tiene que responder a las preguntas de su abogado defensor, quien en su momento anunció a la Sala que necesitaría al menos una sesión, por lo que en el mejor de los supuestos la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán no comenzaría en el mejor de los supuestos hasta el martes o miércoles de la próxima semana (días 10 y 11 de abril).De esta forma, la declaración del otro ex presidente procesado, Manuel Chaves, podría producirse incluso en algunas de las dos sesiones que se celebrarán el lunes y martes de Feria, días 16 y 17 de abril, y a continuación se cerraría la fase de declaraciones de los acusados con el ex secretario general técnico de Empleo Juan Francisco Sánchez García.Antonio Fernández ha vuelto a insistir este martes en la cuarta sesión de su declaración que no tuvo conocimiento de que se estuviera produciendo ninguna ilegalidad relacionada con el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que su departamento abonaba a través de las transferencias de financiación al IFA/IDEA.