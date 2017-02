"No tengan duda de que hablaré"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, no da su brazo a torcer. A cada requerimiento de los medios de comunicación -e incluso de sus seguidores dentro del PSOE- para que de una vez por todas desvele si se presentará a las primarias para ser la secretaria general del partido, ella responde con evasivas. Ayer volvió a hacerlo.

Fue en Valencia, territorio amigo, a donde acudió a celebrar junto al presidente autonómico, Ximo Puig, el acto institucional del Día de Andalucía organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en la Comunidad Valencia (Fecacv). Tampoco había aclarado nada el día anterior, en tierras manchegas, junto a otro colega y aliado, Emiliano García-Page. El acto en Azuqueca de Henares (Guadalajara) fue de un corte similar al de Valencia.

La presidenta andaluza y Puig defienden ocho nuevos criterios para el modelo de financiación

"No me voy a distraer, y sobre tiodo me parecería feo utilizar el Día de Andalucía para hablar de mí", zanjó Díaz, quien no obstante admitió que el PSOE está "en pleno debate" y "después habrá momento de hablar de quién y no les quepa duda de que hablaré", respondió a los periodistas.

Ésas fueron sus palabras sobre el movimiento que todos esperan de la secretaria general del PSOE andaluz tras la recepción por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. "Ya lo he dicho con claridad estos días, estoy en la celebración del Día de Andalucía y por respeto a mi tierra y a los ciudadanos de Andalucía no me voy a distraer en hablar ni de mí ni de nada que no sea la celebración del Día de Andalucía".

¿Y Puig, qué dice? También optó por la tangente. El socialista valenciano prefirió ofrecer el socorrido diagnóstico de que "este tema va a dar mucho de sí en los próximos meses" para recordar que el congreso no se ha convocado y que cuando se convoque, "como decía Gramsci, la vida es tomar partido".

En su encuentro, los dos dirigentes se centraron su propuesta de ocho criterios para el nuevo modelo de financiación de autonómica, como que incluya la armonización fiscal entre autonomías y reparta de forma equitativa el esfuerzo para reducir el déficit. Díaz y Puig mostraron su preocupación por el desarrollo de los trabajos del comité de expertos sobre la financiación autonómica. Ambos insistieron en la necesidad de un modelo que garantice a todos los ciudadanos la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad y con calidad.

Según la propuesta de ambos presidentes autonómicos, la reforma del sistema de financiación no debe abordarse como un debate entre territorios, sino para mejorar el funcionamiento del Estado de bienestar, por lo que hay que revisar la distribución de los ingresos tributarios, para equilibrar los recurso atribuidos a cada Administración. Además, Díaz y Puig reivindicaron que el nuevo sistema de financiación suficiente a las autonomías para poder prestar los servicios públicos con calidad y sin incurrir en déficits; que se equiparen los recursos de las distintas regiones, y que el nivel de gasto del Estado de bienestar esté protegido de las oscilaciones.

La andaluza y el valenciano reclamaron además "lealtad institucional" entre el Estado las autonomías, de forma que las nuevas necesidades de gasto vayan acompañadas de los recursos correspondientes, y que se acometa una armonización fiscal, para evitar un "dumping fiscal" entre autonomías. También incluyen en su propuesta que se potencie la rentabilidad social del gasto público, y que la infrafinanciación experimentada por las comunidades, que ha generado un nivel de deuda que "amenaza la viabilidad financiera", sea tratada y solucionada como "un problema de Estado.

Ambos dirigentes autonómicos coincidieron además en la importancia de la lucha contra la violencia machista, al tiempo que defienden la "urgencia" de un pacto de Estado en esta materia, por lo que han reclamado que la subcomisión del Congreso eleve en un máximo de dos meses sus conclusiones.

La presidenta andaluza pidió asimismo que, a continuación, se convoque una Conferencia de presidentes autonómicos, a la que se invite también a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que así en un máximo de cuatro meses pueda haber un pacto de Estado y un compromiso firme contra esta lacra.

Respecto al Corredor Mediterráneo, Díaz y Puig reivindicaron que se dote al Arco Mediterráneo del potencial necesario para el crecimiento de este país.