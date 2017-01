Las dos facciones del PSOE se dan cita con sus militantes andaluces

El PSOE se juega gran parte de su futuro en Andalucía y los jefes socialistas lo saben. Aunque todavía no ha presentado su candidatura a las primarias de mayo, el ex secretario general Pedro Sánchez ha elegido Dos Hermanas, para relanzar su carrera. Lo hará mañana, acompañado por el alcalde de la localidad, Francisco Toscano, uno de los críticos con la dirección socialista. Mañana se celebra también la segunda jornada del 130 aniversario de la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules, que contará con la presencia de Susana Díaz, otra de las probables aspirantes a las elecciones internas del PSOE.

El aniversario de la agrupación de esta localidad gaditana, un emblemático e histórico bastión del socialismo andaluz ha suscitado una gran expectación. No en vano hoy será otro ex líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el principal participante. "El momento es interesante, cada uno tendrá su opinión, pero para nosotros lo importante es celebrar nuestros 130 años de historia", aseguró el alcalde de Alcalá y secretario local del partido, Javier Pizarro.

La historia de esta agrupación tuvo un gran impulso en los años setenta, cuando un electricista sevillano, Antonio Guerrero, se instaló en el pueblo para trabajar en un barrio y conoció a varios jóvenes antifranquistas, como Alfonso Perales, Luis Pizarro, José Luis Blanco o Paco Aido. Él fue el "hilo conductor" que puso en contacto a estos jóvenes con otros en Sevilla, como Manuel Chaves o Felipe González. Ahí comenzó a tejerse la relevancia e influencia que esta agrupación rural, que se ha popularizado como el clan de Alcalá, ha tenido en la historia del PSOE fuera de la localidad.

A pesar de las llamadas a la unión que se lanzan desde algunos sectores socialistas, la polémica no se separa del partido. Ayer, la secretaria general PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, se quejó de que ni ella ni nadie de la Ejecutiva provincial han sido invitados al acto de Pedro Sánchez en Dos Hermanas. "Cuando a uno no lo invitan a un sitio no va. Esta decisión no me resulta extraña ni no extraña, cada uno toma sus decisiones", aseguró la dirigente sevillana que aclaró después que en Andalucía y en Sevilla "siempre tenemos las puerta abiertas a todos los compañeros que quieran venir a hacer actos, a intercambiar opiniones y a reflexionar".