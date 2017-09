La juez de los ERE abre una pieza contra el ex alcalde de El Pedroso

La juez María Núñez Bolaños ha acordado abrir una nueva pieza separada en el caso de los ERE fraudulentos contra el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE). La magistrada atiende así la petición realizada por la Fiscalía y acuerda incoar una pieza separada "para la investigación de las ayudas recibidas" por el ex primer edil, ya investigado en la causa matriz de los ERE.

El Ministerio Público pidió a la instructora la formación de una pieza separada para el enjuiciamiento de los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo de las primas de pólizas suscritas a beneficio de una serie de personas ya imputadas en la causa. La Fiscalía cita entre estas personas al ex alcalde de El Pedroso; a Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa SA pese a no formar parte de su plantilla, y a Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso y prejubilado en un ERE promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC). Asimismo, pide abrir una pieza separada para investigar los pagos a Antonio García Arquero, vecino también de El Pedroso que, según la juez Mercedes Alaya, se prevalió de su amistad con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero para suscribir sendas pólizas por las que cobró 449.981,88 euros "sin tener derecho a ello".