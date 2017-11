La magistrada María Dolores Sánchez juzgará la tercera pieza del caso ERE

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de enjuiciar la tercera pieza del caso ERE cuya instrucción ha finalizado, en la que serán procesados 12 ex cargos de la Junta, beneficiarios e intermediarios por la ayuda de 2,3 millones concedidas a la empresa Acyco en 2003. La causa -que fue remitida a la Audiencia por la juez María Núñez Bolaños hace cuatro días- recayó por reparto en la mencionada sección y presidirá el tribunal como ponente la magistrada María Dolores Sánchez.

En esta pieza, que fue instruida por el anterior juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 Álvaro Martín, serán procesados el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, así como el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano.

Además, se enjuiciará a la presidenta del consejo de administración de Acyco y al director de recursos humanos; a dos ex trabajadores de la consultora Vitalia; a un abogado y a un presunto "intruso" que recibió una póliza sin ser trabajador de la empresa. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita y trafico de influencias.