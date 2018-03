Una multitud arropa a los padres del niño desaparecido en Níjar

"Somos Patricia y Ángel, los padres de Gabriel, un pequeño pescaito de 8 años que hace ya muchos días que desapareció e hizo que todos estos corazones que estamos aquí, y también en otras partes, se unan hoy para gritar que vuelva con nosotros a casa, que es donde tiene que estar". Se presentaron, aunque no hacía falta. La imagen de los padres de Gabriel Cruz, desaparecido el 27 de febrero en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) es más que reconocible, debido a su difusión a través de los medios y las redes sociales. Pero así fue como la pareja se dirigió a las casi 8.000 personas que se congregaron en la Puerta de Purchena, en el centro de Almería, tras la manifestación que ascendió por El Paseo. Su intención: exigir la devolución del niño a su familia al tiempo que arropar a los padres de Gabriel en esta espera.

"Tenemos la esperanza más encendida que nunca y por ello apelamos al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene que pasar por esta situación tan amarga", dijo el padre, Ángel Cruz. "A los que lo tengan, si me estáis oyendo, por favor soltadlo; tiene que estar con nosotros. Cada noche me acuesto intentando hacer una lista para encontrar algún nombre de las personas a quien haya podido hacerle daño. No lo encuentro. Pero todos somos humanos, a veces nos equivocamos y por lo que sea si a alguien hicimos daño, le pido perdón, de corazón, pero Gabriel no tiene culpa, Gabriel tiene que volver con nosotros", suplicó la madre.

Los padres suplican en una emotiva alocución que su hijo "no ha hecho daño a nadie"

El pescaito se ha convertido en un símbolo en Almería. Aparece en escaparates, en las ventanas de las casas y los edificios y también en los coches, desde los que se transmite un mensaje de aliento para Gabriel y su familia: "Esperamos que los mensajes de los pescaitos inunden España y el mundo entero y ablanden el corazón de quien lo pueda tener y recuerden que también fueron ellos niños o niñas inocentes como Gabri y lo dejen en algún sitio público, algún parque, donde él pueda pedir ayuda y volver con nosotros", dijo el padre.

En la manifestación de apoyo a los padres de Gabriel Cruz estuvo presente el padre de la joven sevillana Marta del Castillo, Antonio del Castillo, quien pidió que "dejen suelto al pececito, que es una red demasiado grande para él". También la madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, que destacó el apoyo de la sociedad y las víctimas a los padres de Gabriel. Bermúdez lanzó al niño el mensaje de que "no se preocupe, que no solamente sus papás están buscándolo, que está toda España con él".

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, también deseó que Gabriel "vuelva pronto a casa", mientras que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, de igual manera participante en la manifestación, dijo: "Gabriel, te esperamos todos con los brazos abiertos, que un pescaito como tú tiene que nadar libre en el mar, así que venga, con nosotros". El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, hizo hincapié en que este tipo de casos demuestran que es necesario "dar cada vez más protección" a los niños.