El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que el 155 es ya más que un artículo de la Constitución porque desde que se ha aplicado en Cataluña es un "precedente" para el futuro si se vuelve a incumplir la ley, y ha insistido en reclamar un presidente de la Generalitat legal que constituya un gobierno que "saque a Cataluña de la excepcionalidad".

Rajoy ha lanzado este mensaje la víspera de la investidura de Joaquim Torra como presidente del Govern catalán, en un pleno convocado para este sábado a mediodía en el Parlament. El presidente, que no ha mencionado al candidato, ha dejado claro que el 155 es hoy "un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario", aunque ha añadido que desea que no lo sea.

"Es necesario que el Parlament elija a un presidente legal, que se ponga en su sitio y gobierne con normalidad. Es necesario que se imponga la sensatez, el sentido común y la legalidad", ha subrayado Rajoy.

El presidente no ha citado en su conferencia a Torra ni se ha referido a la sesión ya convocada para este sábado en el Parlament y ha mantenido su discurso habitual como si no hubiese ya un candidato con posibilidad de ser elegido: "Hace falta un presidente que saque a Cataluña de la excepcionalidad, garantice la convivencia y gobierne para todos". Mientras no se constituya un nuevo gobierno, el 155 seguirá en vigor.

Un procedimiento probado

El presidente ha dedicado la intervención a repasar los logros que a su juicio ha alcanzado España desde la Constitución de 1812 hasta hoy, especialmente en los últimos 40 años de democracia. Y en la parte final de su discurso se ha referido al "mayor desafío" que ha afrontado el país, el "ataque" a la soberanía nacional que ha supuesto el reto independentista catalán.

Ha defendido la respuesta del Gobierno y la aplicación de medidas de intervención de la Generalitat en aplicación del 155 por primera vez desde que se aprobó la Constitución. Hubo voces que anunciaron consecuencias "apocalípticas", ha continuado Rajoy, pero "no hay excusas" para aplicar la ley y exigir su cumplimiento especialmente a los gobernantes.

Y como la democracia ha demostrado que se defiende, el presidente ha advertido de que España "es hoy un país más fuerte" y cuenta con un precedente de cómo actuar en el futuro: la aplicación del 155, que "ya no es sólo un artículo de la Constitución" sino un procedimiento probado.

Mantener la unidad

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado también su intervención para comprometerse a mantener el consenso con el PSOE y con Ciudadanos con el que se aprobó la aplicación del 155, tras el golpe en la mesa del presidente del partido naranja, Albert Rivera, para quien el Gobierno ha roto ese pacto.

Rajoy ha dicho que las medidas con las que aplicar el 155 se acordado con cesiones y negociación y se ha comprometido a trabajar para que ese consenso se mantenga. "Tomamos una decisión juntos y haré cuanto esté en mis manos para mantener ese consenso --ha subrayado--, aunque eso me obligue a tener que no decir algunas cosas".

De cara al futuro, el presidente ha apostado por hacer un esfuerzo para superar "con grandeza y madurez este episodio", para lo cual la mejor forma a su juicio es dialogar sobre aquellas cuestiones que permitan mejorar. "Tenemos una ocasión extraordinaria de hacerlo y de mandar un mensaje a los españoles", ha agregado, y ha apostado por empezar por pactar un nuevo sistema de financiación autonómica.

Los tuits de Torra

En el coloquio posterior a su conferencia, el presidente ha afirmado que no conocía a Torra y ha lamentado que los tuits que sí ha conocido ahora "no reflejan el respeto y la educación" que a su juicio demuestra la mayoría de catalanes.

"Habrá que juzgarlo por sus hechos", ha proseguido antes de insistir en que el Gobierno de España siempre va a garantizar que la ley y la Constitución se cumplen porque "es la base de nuestra convivencia" y que la unidad de España se respete.

Por otro lado, el presidente ha negado la teoría de que el relato del independentismo haya calado dentro de España y también en el exterior. Ha recordado que ningún país ha apoyado la declaración de independencia de Cataluña, "salvo cuatro o cinco diputados radicales en algunos países, pero no los países".