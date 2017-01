Las plataformas de la marea blanca advierten al SAS que no cederán

Hay satisfacción, pero no euforia. La respuesta que miles de ciudadanos dieron a la convocatoria de las plataformas de la marea blanca en Sevilla, Granada, Málaga y Huelva en demanda de una mejor asistencia sanitaria y contra los "recortes" y la política hospitalaria del Gobierno autonómico ha dado más fuerza aún a los organizadores de las movilizaciones, que tras el "éxito" de las manifestaciones del domingo lanzaron ayer su advertencia al consejero de Salud, Aquilino Alonso, y a los máximos gestores del SAS: no cederán, "no hay marcha atrás". Las reivindicaciones siguen en pie.

Sobre esa determinación y firmeza se cimenta la batalla que da en Huelva la plataforma que aglutina la protesta: quieren para su provincia la misma asistencia sanitaria que la media andaluza y abandonar el furgón de cola nacional. Su portavoz, la doctora Paloma Hergueta, espera que "en unos días nos llamen desde el SAS para hablar con nosotros".

Hergueta mostró su satisfacción por la respuesta a la convocatoria del domingo. "No podíamos imaginar que la participación ciudadana iba a aumentar en 9.000 manifestantes más" con respecto a la marcha de noviembre. La jornada "era para nosotros un reto muy importante y se ha convertido en la rúbrica de las reivindicación de muchas personas, lo que nos permite considerar que se se ha pasado el límite de no retorno, que no hay marcha atrás en lo que se comenzó el 27 de noviembre".

En Granada, hoy puede ser clave para intentar por enésima vez poner fin a la crisis sanitaria. Pese a que desde la gerencia de los hospitales afirman que el objetivo es el mismo para ambas partes -tener dos hospitales completos en la capital-, las plataformas, el médico Jesús Candel, Spiriman, muchos profesionales y miles de ciudadanos mantienen la presión contra el SAS reforzados por la tercera manifestación masiva del domingo. En la reunión de hoy con los cuatro sindicatos firmantes del acuerdo de negociación (CCOO, CSIF, UGT y Satse) el SAS intentará de nuevo que su compromiso de volver a dos hospitales completos en Granada sea creíble por los profesionales, sectores críticos y usuarios. El objetivo es avanzar en cómo se materializará el acuerdo firmado el 14 de diciembre en el que la gerente, Cristina López Espada, se comprometió a "negociar sobre la base de dos hospitales completos, con cartera de servicios diferenciada y coordinada, con urgencias finalistas y entendiendo por completos que cuenten, al menos, con la misma cartera de servicios que había antes de la reordenación sanitaria", y en definir cómo hacer los cambios para que Granada vea atendida su reivindicación.