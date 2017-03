El presidente quiere agotar la legislatura

Lo posible, pero también lo imposible. Mariano Rajoy ha dejado constancia en Málaga que su voluntad es agotar esta legislatura, a pesar de su minoría en el Congreso. El revés sufrido por el Gobierno por la derogación del decreto de la estiba, rechazado por la oposición, y los problemas para aprobar los presupuestos han dado verosimilitud al adelanto electoral, del que miembros del Ejecutivo llegaron a hablar después de la votación fallida. “Haré todo lo posible y también lo imposible, que se puede, pero es necesario algo de estabilidad política, y lo sucedido con el decreto de los estibadores es algo que no se debe repetir”, manifestó Mariano Rajoy. El desencuentro vivido con Ciudadanos por la estiba se puede reconducir y las negociaciones con el PNV son de muy amplio espectro, se trata de un acuerdo global. Pero aun así, al PP le seguiría faltando un voto para sacar adelante las cuentas. Quizás eso sea lo imposible, quizás el diputado canario incrustado en las listas del PSOE tenga ese voto de oro que le hace falta al PP.

Rajoy entiende que el rechazo de la derogación de decreto de la estiba perjudica la imagen de España, ya que se trata de adecuar la norma a una sentencia europea. “No voy a entrar en el fondo, que podría, pero lo que quiero decir es que el Parlamento no puede votar en contra de la sentencia de un tribunal europeo. No puede de ninguna de las maneras. Para castigar al Gobierno, no se puede perjudicar al crédito de tu país, eso es romper las reglas del juego. Esto afecta al prestigio de nuestro país”, explicó, para añadir: “Espero que pueda resolver este asunto, pero pido, por favor, un poco de responsabilidad a los demás, que también están obligados”. El Ministerio de Fomento tendrá que abrir una nueva ronda de negociación con los estibadores y con los partidos de la oposición.