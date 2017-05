El juez rechaza la suspensión del cónclave del PP de Jaén

El juez de Primera Instancia número 2 de Jaén ha rechazado la suspensión cautelar del XII congreso provincial del PP que había solicitado la candidatura del alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, por considerar que no había garantías suficientes para su celebración. En su auto, el juez da luz verde a la celebración el próximo domingo de este congreso en el que 900 compromisarios deberán decidir el próximo presidente provincial del PP entre las dos candidaturas presentadas, la de Miguel Moreno y la del alcalde de Santisteban del Puerto (Jaén), Juan Diego Requena.

El juez considera que la medida cautelar solicitada por Moreno no cumple ninguno de los tres requisitos para justificar la adopción de esta medida: el de la apariencia de buen derecho, el llamado periculum in mora o de peligro por la mora procesal, y la caución o garantía que consiste en la presunción de que existe fundamento legal para emitir una medida precautoria. Al no cumplir ninguno de estos tres requisitos y sin entrar en el fondo de la cuestión, el juez rechaza la suspensión cautelar del congreso.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, consideró que es "un error" acudir a los tribunales por las disputas en el PP de Jaén, cuando el partido tiene órganos "reglados, capacitados y solventes, que son los que tienen que resolver cualquier conflicto".