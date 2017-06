"No hay que tener miedo al cambio tras 40 años"

En el ecuador del mandato, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, retoma la idea de la conquista del Gobierno andaluz, después de que Susana Díaz vaya a revalidar su candidatura como consecuencia de su derrota en las elecciones primarias del PSOE. La entrevista se produce poco después de la sesión de control a la presidenta, que evidencia las amplias diferencias entre los dos políticos.

-Usted ha llegado a sostener, desde la tribuna del Parlamento, que será el próximo presidente de la Junta. ¿Qué va a hacer para lograrlo? ¿O va a esperar al deterioro político de Susana Díaz?

Quizás Susana Díaz haya dejado de ser la mejor candidata del PSOE andaluz para las autonómicas"Si ganamos en votos, a Ciudadanos no se le perdonaría que frenase un cambio de partido en 40 años"

-Ahora se dan dos circunstancias: el agotamiento del proyecto socialista para Andalucía, que es reconocido además por algunos dirigentes. Y, sumado a eso, que es evidente, hay que perder el miedo, quiero que la gente no tema al cambio. Deben tener miedo a no cambiar. Llevamos cuatro décadas de gobiernos socialistas, y esto no da más de sí. Hubo una primera época, que creo que fue buena para la comunidad, lo reconozco, pero la segunda parte ha sido muy mala. Quiero liderar un proyecto centrado, moderado, muy inclusivo y de renovación.

-¿Pero cree que hay miedo al PP en Andalucía? Ya ha ganado varias elecciones, tanto en autonómicas como en generales.

-Más que al PP es al cambio, a la incertidumbre de una renovación. El PSOE ha sido un especialista en meter miedo en las empresas públicas, en sectores sanitarios, avisar de recortes de plantilla inexistentes...

-... Pero recuerdo alguna elección en la que el PP, efectivamente, puso la proa a los 50.000 trabajadores del sector paralelo de la Junta, a los que acusó de enchufados. Normal que tuvieran miedo.

-Vamos a sacar la mayor eficiencia de los trabajadores públicos, no se trata de echar a nadie, se trata de aumentar la eficacia para que se sientan útiles. A mí me cuentan funcionarios que no tienen nada que hacer, en la Consejería de Empleo se han llevado meses, si no años, sin hacer nada. Nosotros tenemos que mostrar a los andaluces que somos capaces de dar soluciones; la primera, la del desempleo, después la de la sanidad, la educación, pero sobre todo el desempleo.

-¿Y qué va a hacer? Dígame tres acciones inmediatas.

-Sí, son tres. Bajar la presión fiscal de modo inmediato, y eso contempla una reducción del tramo del IRPF hasta el que tienen las comunidades competitivas, como Madrid, Cataluña y País Vasco, y la eliminación del impuesto de Sucesiones. Lo vamos a bonificar al 99%; no es una rebajita, es quitarlo. Vamos a hacer una política para la inversión del capital extranjero y español, para que esto sea una pista de aterrizaje. Por tanto, bajos impuestos y menos burocracia: si la Administración no ha sido capaz de darte en semanas una respuesta, ese silencio administrativo debe ser positivo y el empresario puede abrir su negocio.

-Ya hay trámites que son así.

-Pero son pocos. En Andalucía se ha legislado demasiado, tenemos muchas normas y debemos ir a un marco sencillo y fiable.

-Antes de que lleguen estas elecciones autonómicas, el Gobierno va a negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y el PP tiene una magnífica oportunidad para eliminar el impuesto de Sucesiones. Además, Ciudadanos le apoyaría. Y supongo que el PNV. Y debate acabado.

-Pero hemos creado un sistema autonómico, de autogobierno, y habrá comunidades que no quieran eliminarlo porque lo han bonificado. Madrid lo ha bonificado y recauda más que la Junta. ¿Por qué lo va a eliminar si es un ejercicio de corresponsabilidad fiscal? O Castilla-La Mancha. Nunca he oído a un nacionalista vasco o catalán, o alguien del PP gallego, decir que quiere devolver ese impuesto. No he visto ningún ayuntamiento que quiera devolver el IBI cuando tiene presión de los vecinos. La minirreforma que se ha hecho del IRPF en Andalucía ha producido un aumento de la recaudación.

-Pero el Gobierno del PP, insisto, puede eliminarlo.

-Esto fue una reforma del Gobierno de Zapatero y las comunidades pidieron corresponsabilidad fiscal; es que lo pidió Andalucía, que creía haber resuelto con ello sus problemas de financiación. El problema que tiene la señora Díaz no es ni siquiera económico, son 300 millones de euros en un presupuestos de 32.000 millones de euros. Lo suyo es un problema ideológico, quiere hacer un giro a la izquierda y no quiere renunciar a ese impuesto.

-Por cierto, ¿qué le han parecido los cambios en el Gobierno andaluz?

-Sinceramente, ilusiona tan poco como el Gobierno anterior. Algunos cambios eran necesarios porque ella necesita una operación de maquillaje para salir adelante y, después, porque hay áreas que no funcionaban. El tiempo nos dirá.

-Hay quien sostiene que a usted le convenía una victoria de Susana Díaz en las elecciones primarias del PSOE para sacarla de Andalucía.

-No entro en valorar ese proceso interno, pero lo que resulta claro es que a la señora Díaz no la han querido en su propio partido. Pero a mí la candidata política que me interesa es ella, sin duda.

-¿Por qué?

-Ella ha generado una tremenda decepción después de sus tres años y medio. Ella es incapaz de gestionar los intereses públicos, tiene otras habilidades políticas, pero la gestión ni le interesa ni le preocupa ni le ocupa. Y ha sido una persona soberbia y altiva, y ha dibujado una persona que genera rechazo entre una parte del electorado socialdemócrata. No la veo con capacidad para reinventarse y, por tanto, tiene mucho plomo en las alas. Quizás ya no sea la mejor candidata para el PSOE en Andalucía.

-¿Eso cree?

-Sí, para el PSOE.

-A dos años de estas elecciones, tampoco conocemos cuál es su equipo de futuro gobierno. No sabemos quién le asesora en economía, quien es la persona de la educación, la de la salud.

-Hay un magnífico equipo conformado por los portavoces sectoriales, cada uno de ellos controla al consejero, ejercen como un Gobierno en la sombra. Y en el grupo parlamentario hay muchas personas preparadas y con experiencia, con independencia que también se cuenten con independientes, con asesores exteriores. Pero poco a poco todo esto tendrá una mejor visibilidad.

-... En economía.

- Hay gente, pero por citar a uno, tenemos a José Antonio Miranda que es catedrático en materia impositiva, es una voz muy autorizada para las reformas que queremos hacer, pero hay otras personas externas. Y a mí me gustaría echarle el lazo. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos meses, se lo aseguro. El Gobierno no sólo será del partido. También desarrollamos un plan de descentralización de la Junta.

-¿Y eso?

-Hay organismos que pueden estar en las provincias. Por ejemplo, queremos que el centro de transferencia de la investigación a las empresas agrícolas tenga su sede en Almería. Y, como eso, iremos explicando algunas más.

-Para que usted gobierne necesita dos condiciones: ganar en votos y que Ciudadanos le apoye, porque no parece que vuelvan los tiempos de la mayoría absoluta.

-Sí, es verdad, sólo no podremos, pero ni nosotros ni ellos. Ahora bien, yo me concentro en mi trabajo, en ilusionar al mayor número posible de andaluces, en ampliar nuestra base social y, si llegadas esas elecciones, ganamos, que es algo viable, porque hemos ganado las últimas elecciones generales, Ciudadanos tendrá que decidir. Pero no creo que ni su electorado ni parte del andaluz le perdonasen que impidiesen el cambio después de casi cuatro décadas de un mismo partido.

-Las relaciones con ellos son frías.

-No, son cordiales, tengo buena relación con Juan Marín y con muchos parlamentarios, pero es verdad que Ciudadanos es el socio más plácido para el PSOE, no tiene nada que ver con lo que fue el PP e IU. En Andalucía se ha tenido la oportunidad de la reforma, y no se ha producido: no hay limitación de cargos públicos, no hay funcionarización, no hay reducción de administración periférica, no hay modelo de la RTVA. En dos años han sido incapaz de todo ello, y eso es lo que le afeo: debería de poner un precio más alto y ser más beligerantes.

-¿Y si PSOE suma con Podemos e IU?

-Pues, si es así, yo veo a Susana Díaz capaz de todo, ella se ha entendido con Podemos en los ayuntamientos, en Cádiz se ha entendido con Kichi y lo ha consolidado. Al final, el PSOE ya se entiende con Podemos.

-Hablando de alcaldes, tiene que resolver dos patatas calientes en los ayuntamientos de Cádiz y de Sevilla. ¿Repetirá Teófila Martínez?

-Vamos a comenzar ese proceso, pero iremos de abajo a arriba, con los municipios más pequeños en un principio. A partir de septiembre, ya proclamaremos candidatos de menor a mayor.

-Cádiz y Sevilla.

-Habrá que tomar una decisión en interés del ciudadanos y en función de las expectativas electorales de cada una de las personas. No es fácil, es verdad, hay muchos nombres. Hay que optar entre cuatro o cinco personas.

-¿Es cierto que han tanteado a Javier Arenas para la Alcaldía de Sevilla?

-A mí no me consta de que haya habido un tanteo desde la dirección regional.

-Pero tiene preferidos.

-Tiraremos de encuestas, hay muchos, pero yo quiero que sea gente con ganas, sea joven o con experiencia. Vas con Teófila por Cádiz, y te das cuenta de que la añoran, la edad es lo mismo y las ciudades, además, son muy diferentes.

-Javier Arenas tuvo una estrategia muy planificada para gobernar en Andalucía: pasaba por victorias en los municipios como base de apoyo a su consolidación, por buscar referentes políticos en un amplio espectro y también fue implacable al denunciar casos de corrupción en la Junta. ¿Qué lectura le merece la absolución de todos los acusados en el caso Mercasevilla, una de cuyas ramas, la principal, fue lanzada por Juan Ignacio Zoido? ¿No comienza a caerse el relato de que los cursos de formación y ya veremos si los ERE eran los mayores casos de España?

-Ha habido un menoscabo de fondos públicos, y ese dinero no se ha recuperado. Ocurrió con los ERE y con los cursos de formación, hay gente que se aprovechó de los cursos.

-Pero es un fraude, en cualquier caso, de terceros.

-En Mercasevilla, en esta pieza en concreto, el PP se había retirado.

-Se lo digo de otro modo: hicieron oposición con los informes de la UCO y ahora, en otras comunidades, lo critican porque la padecen.

-También podría yo decir que hay otras investigaciones judicializadas abiertas en algunos departamentos de la Junta porque funcionarios lo van contando. Yo tengo la obligación de controlar, de fiscalizar, al Gobierno y lo voy a seguir haciendo, aunque todo el mundo sabe que yo soy una persona moderada, sensata. Oiga, que ha habido dos consejeros imputados en el Parlamento [Luciano Alonso y Antonio Ramírez de Arellano] , que ya no lo están, y un diputado y no hicimos sangre de eso. Y esos consejeros me llamaron para agradecérmelo. a me gustaría saber cuál hubiese sido la reacción del PSOE si hubiéramos tenido tres imputados.