La junta de tratamiento de Puerto III solicita el tercer grado para Pacheco

La junta de tratamiento del centro penitenciario de Puerto III ha solicitado el tercer grado para el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, después de casi tres años y medio cumpliendo condena en el centro penitenciario portuense. Según fuentes del entorno de Pacheco, la junta de tratamiento registró dicha solicitud que permitiría al ex regidor estar en régimen de semilibertad el pasado Martes Santo, dos días antes de que saliera de prisión con un nuevo permiso que ha disfrutado hasta ayer, jornada en la que ha regresó a Puerto III coincidiendo con su 69 cumpleaños.

A la espera de la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, fuentes penitenciarias estiman que el que fuera alcalde de Jerez durante más de dos décadas podría obtener el régimen de semilibertad en un plazo aproximado de dos meses, es decir, en junio.

Desde el círculo cercano de Pacheco aseguran que "está contento" y esperan que la resolución sea favorable, "porque ya ha pagado lo que tenía que pagar". Además, explican que Pacheco está "centrado" en el juicio por el caso de los Huertos de Ocio, señalado precisamente para el mes de junio, y por el que la Fiscalía le pide otros cinco años de prisión.

A finales de enero, la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz estimó el recurso presentado por la defensa de Pacheco, para la suspensión de la ejecución de la sentencia que le condenaba a un año y seis meses de prisión por el caso de la venta de la antigua estación de autobuses de Jerez, lo que dejó su condena en siete años y cuatro meses, sumando las penas de cárcel del caso Asesores y Casa del Rocío.

Si la solicitud para que Pedro Pacheco logre el tercer grado es aceptada, el ex alcalde podría estar en libertad con el único compromiso de tener un contrato de trabajo y de volver a dormir al Centro de Inserción Social de Jerez. Todo ello iría acompañado de permisos de fin de semana e incluso vacaciones de las que podría disfrutar. En estos momentos, el único escollo judicial que se presenta ante Pedro Pacheco es el caso Huerto de Ocio. El otro proceso que le queda por delante a Pedro Pacheco es el del denominado caso Rotonda en el cual la Fiscalía ya ha hecho pública su intención de no acusar al no encontrar al respecto delito alguno.