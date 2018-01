El tribunal fija un hipotético calendario con 94 sesiones hasta el 31 de octubre

El juicio del "procedimiento específico" de los ERE puede durar hasta el 31 de octubre, en principio. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado un hipotético calendario para el desarrollo de la vista oral que contempla la celebración de un total de 94 sesiones entre los meses de febrero y octubre, todo ello si el tribunal rechaza las cuestiones previas de las defensas que plantean la nulidad de las actuaciones y la devolución de la causa a la fase de instrucción.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña ha dictado una providencia en la que fija este hipotético calendario, a instancias de los abogados de dos de los ex altos cargos enjuiciados que habían solicitado que se les facilitara un calendario para evitar el solapamiento con otros señalamientos de juicios que tienen pendientes estas defensas.

En la propuesta de celebración de sesiones y partiendo del 12 de febrero, fecha fijada para la reanudación de la vista oral con la resolución de las cuestiones previas, el tribunal contempla un total de 94 sesiones del juicio hasta el próximo 31 de octubre. Tal y como estaba acordado desde junio del año pasado, las sesiones tendrán lugar de lunes a miércoles de cada semana, en sesiones de mañana los dos primeros días, y el miércoles en sesión de mañana y tarde.

Así, en el mes de febrero se han previsto ocho sesiones, 11 en marzo, 12 en abril, 13 en mayo, 12 en los meses de junio y julio, 11 en septiembre y 15 en octubre. El mes de agosto no habría sesiones coincidiendo con el parón de las vacaciones de verano. El juicio no parará ni por la semana Santa ni por la Feria, dado que está previsto que haya dos días -lunes y martes Santo, los día 26 y 27 de marzo- en la primera de las fiestas de primavera de Sevilla, y otros dos en la Feria de abril, los días 16 y 17 de abril, pero no el 18, que es festivo local. El tribunal advierte incluso que podría haber más sesiones, al estipular que este calendario se fija "sin perjuicio de que si las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, prueba documental e informes de las partes se alargaran más de lo previsto, se añadan más sesiones de juicio".

La Sala también hace una alusión concreta a las cuestiones previas que están por resolver, por cuanto añade que "una vez se hayan resuelto las cuestiones previas se determinará los concretos días que habrán de declarar los acusados, testigos y peritos".

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla también tiene que resolver previamente sobre la petición de suspensión de las sesiones del juicio que han planteado las defensas de algunos de los ex altos cargos imputados.