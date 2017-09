"Trabajamos por y para los vecinos mejorando el pueblo"

-¿qué balance realiza de lo que va de legislatura actual?

-El balance que hacemos sobre la gestión al frente del Gobierno local es bastante bueno en el ámbito infraestructuras de cultura o deporte, independientemente de las trabas que hemos tenido con los presupuestos por parte de la oposición.

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos años en el pueblo?

-Recientemente hemos terminado una importante reforma en los aseos de uno de los colegios que tenemos en Villaverde del Río. Estaban en una situación muy deteriorada y ya se ha solucionado contribuyendo a la salubridad del centro educativo. El centro de formación también ha sido reformado y ahora contamos con una sala de estudio y otros servicios.

Pensando en los más jóvenes y su entretenimiento, hay que destacar el centro juvenil que cuenta con pistas de skyboard, rocódromo, sala de usos múltiples… Se trata, en suma, de un centro de ocio para que los chavales puedan disfrutar de unas instalaciones como merecen. En ese sentido, también se ha realizado una actuación muy importante del campo de fútbol, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro y hemos recuperado el césped casi en su totalidad.

Bajo demanda de los vecinos, se está habilitando una vía de servicio desde el pueblo hasta una fábrica de frutas, evitando así accidentes innecesarios que antes se producían. Por otra parte, también hay que destacar, por parte del Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la limpieza del cauce, tanto antiguo como nuevo, de Siete Arroyos. Con este trabajo se evita el estancamiento del agua y la proliferación de plagas de mosquitos.

Asimismo, tenemos adelantada la unificación de vertidos y una depuradora. La Junta realizará este año la adjudicación del proyecto, que contará con unos 8 millones de euros, y recogerá vertidos del pueblo para evitar problemas de salubridad. De esta manera, ganamos en el tema medioambiental: vertido cero, contaminación cero.

En otro orden de cosas, hemos asfaltado la travesía del pueblo en un tiempo récord y, en el ámbito del empleo, contamos con un servicio de orientación laboral que antes no existía.

Por último, no quisiera dejar de destacar una subvención recibida desde el Área de Concertación de Diputación, por la que la que ésta ha aportado el 80% de la cuantía y el Ayuntamiento el 20% restante. Se ha destinado a la construcción de 44 nuevos nichos en el cementerio municipal. Hacía varios años que no se tenía en cuenta el hecho de que se estaban terminando los nichos disponibles por lo que, desde la llegada de este equipo al Consistorio, se ha tratado con sumo respeto con una empresa especializada para que se construya en el plazo previsto y siguiendo la normativa vigente, ya que los familiares de nuestros vecinos descansan allí. Tras todo lo expuesto, todo el que viva en Villaverde del Río puede notar las numerosas mejoras que estamos haciendo por y para los vecinos, mejorando nuestra ciudad.

-¿Qué obras se han hecho con los Planes Supera?

-Gracias al Plan Supera V, tenemos en proceso de adjudicación las obras la de una nueva piscina. Desde la Junta nos instaban a realizar las reformas de adaptación a la nueva normativa antes de 2019. Esperamos, no obstante, que a finales de año tengamos la obra de la piscina en ejecución. Por otra parte, debido a la mala calidad del agua de nuestro pueblo, contamos con dos plantas potabilizadoras que ya nos permiten tener agua potable para todo el municipio. Entre la piscina (alrededor de 300.000 euros) y las plantas potabilizadoras (unos 600.000 euros), la inversión total se acerca al millón de euros.

-¿Y con el Plan Extraordinario de Urgencia Municipal (PUM)?

-Lo que hemos intentado es sacarle el máximo rendimiento contratando a personas que tienen muchas carencias y necesidades. Nos vamos proveyendo de mano de obra para limpieza del pueblo, jardinería, etc.

-¿Cómo ha evolucionado el municipio en Nuevas Tecnologías?

-Estamos evolucionando. Hemos tenido reuniones para implantar herramientas de transparencia para que los villaverderos sepan en todo momento qué hace su Ayuntamiento. En temas tecnológicos, estamos dotando a centros de formación unos servicios actuales; en esa línea, se están ejecutando algunos trabajos para implantar la fibra óptica en el pueblo.

-¿Qué proyectos a corto y medio plazo tiene para el municipio?

-La ilusión nuestra sería poder tener un pabellón cubierto, que es una necesidad imperiosa porque los vecinos de Villaverde tienen que ir a otro pueblo para practicar cualquier deporte. En el ámbito cultural, concluir la Casa de la Cultura, una obra de gran envergadura, que es muy bonita y está a medio a terminar porque que no se le ha prestado la suficiente atención en los presupuestos. Por último, una de las enormes necesidades que tiene este pueblo no es solo adaptar las infraestructuras de los colegios, que también, sino reparar las cubiertas porque, cuando llueve, hay aulas que se mojan como una canasta y no pueden impartirse las clases. Con los aseos de uno de los colegios hemos tenido mucha atención por parte de Diputación y sabemos que seguiremos teniéndola.