La ficha '100% Marvel: Extraño'. Guión: Mark Waid. Dibujos: Emma Ríos. Panini Cómics, 2010. Edición Original USA: 'Strange vol. 2', nº 1-4 (Marvel Comics, 2010).

En 1969, la banda de rock psicodélico Pink Floyd grabó la canción Cymbaline, escrita para el álbum More y para la película del mismo título. Una estrofa de esta canción dice: "Doctor Strange is always changing size", cuya traducción es "El Doctor Extraño siempre cambia de tamaño".

El año anterior, Pink Floyd había homenajeado al personaje en la portada del disco A Saucerful of Secrets, donde podemos ver elementos psicodélicos que camuflan una viñeta del Doctor Extraño, perteneciente a Strange Tales nº 158.

Dr. Extraño fue creado por Stan Lee y Steve Ditko en Strange Tales nº 110 (1963). Es el Hechicero Supremo del Universo Marvel. No suele cambiar de tamaño como dice Pink Floyd, pero podría hacerlo gracias a sus poderes místicos.

Steve Ditko y Stan Lee basaron la apariencia del Doctor Extraño en la del actor Vincent Price. El año de debut del Doctor Extraño, Price interpretó al Hechicero Supremo Dr. Craven en The Raven para el director Roger Corman.

La mansión de Extraño está en el número 177A de Bleecker Sreet, en Greenwich Village, Manhattan, que es la dirección real del apartamento que dos guionistas de Marvel Comics, Roy Thomas y Gary Friedrich, compartían en los años sesenta.

En aquellos años, Greenwich Village estaba poblado por escritores, dibujantes, actores y periodistas que le dieron al barrio su carácter bohemio. Era la transición entre el movimiento beat y la era hippie, y Greenwich Village floreció como meca creativa.

Stan Lee guardaba muy buen recuerdo de los seriales radiofónicos con los que creció, especialmente Chandu el Mago. El siguiente personaje de Marvel debía ser un mago, y debutando en Strange Tales, qué mejor nombre que Doctor Extraño. Con esa idea se dirigió al artista que mejor plasmaba lo esotérico: Steve Ditko.

Stan Lee era un hombre muy ocupado, guionista principal y responsable de producción, por lo que a partir de Strange Tales nº 135, Ditko se hace cargo del argumento, y Lee inventa frases grandilocuentes como: "Por las Bandas Carmesí de Cyttorak", porque un mago debe tener su repertorio propio de hechizos.

Steve Ditko plasmó la magia utilizando una simbología propia que atrajo la atención de una emergente comunidad interesada en lo místico, pero también la del movimiento hippie, pensando que los viajes astrales del Doctor Extraño representaban los efectos del LSD.

Sin embargo, lo cierto es que Ditko es, ideológicamente, lo más alejado a la cultura hippie. Ditko es seguidor de la filósofa Ayn Rand, y de su sistema filosófico llamado Objetivismo, que es contrario a las drogas y a la religión, y partidario del capitalismo del libre mercado. Ditko nunca consumió drogas y sus referencias provienen de su imaginación.

El Doctor Extraño ha aparecido en incontables ocasiones en películas y series de dibujos animados. Peter Hooten interpreta en 1978 el papel del Dr. Extraño en una película para televisión, escrita y dirigida por Philip DeGuere. En 2016, se estrenó en cines la película Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Scott Derrickson.

Emma Ríos es una dibujante nacida en 1976 en Villagarcía de Arosa. En la Universidad de la Coruña se licenció en Arquitectura. Fue galardonada con el premio a Autor Revelación en Expocómic 2008. También ha realizado Amadís de Gaula para SM. Extraño supuso el primer encargo de Marvel para Emma Ríos, que fue la primera autora española que entró en el mercado USA, y además coincidiendo con esto dejó de ejercer la arquitectura.

Mark Waid (1962) es un guionista estadounidense. Comenzó en la compañía Fantagraphics Books en la revista Amazing Heroes, antes de ser contratado por DC Comics a mediados de los 80. Waid es un profundo conocedor de los universos DC y Marvel, y son suyas algunas de las más reconocidas etapas de Flash, Capitán América, JLA o Los Cuatro Fantásticos.

En las páginas de este cómic, dibujadas al estilo amerimanga, el Doctor Extraño ha dejado de ser, al menos temporalmente, el Hechicero Supremo del Universo Marvel. Ahora debe descubrir un nuevo camino que le lleva hasta un terrible cónclave de amenazas mágicas. Para sobrevivir a la experiencia, tendrá que buscar la ayuda de su nueva aprendiz, Casey Kinmont.