Espías y arte pop

La ficha 'Nick Furia, agente de Shield, 2: ¿Quién es Scorpio?'. Jim Steranko y otros. Panini. 440 páginas. 34.95 euros.

¿Quién es Escorpio? es el título del segundo tomo de la colección Marvel Gold dedicado a los episodios clásicos de Nick Furia (el primero se llama El mejor hombre) y con este se completa la recopilación de la formidable etapa del personaje escrita y dibujada por Jim Steranko. Si el anterior libro recuperaba los episodios de Steranko publicados en la cabecera Strange Tales, aquí van el puñado de tebeos y portadas que dibujó en el inicio de la serie Nick Fury, Agent of SHIELD, alumbrada en junio de 1968, como parte de la expansión de Marvel a finales de la década prodigiosa. Con esta pocas páginas, Steranko se ganó un sitio en la historia del cómic, y es que, como nos recuerda Jean-Paul Gabilliet en su magnífico ensayo Of Comics and Men. A Cultural History of American Comic Books: "Habiendo sido previamente mago, acróbata, motociclista y publicista, James Steranko comenzó a trabajar para Marvel en 1966 y dejó la escena del comic book en 1969. (…) Su trabajo más influyente fue su etapa en Nick Fury, Agente of SHIELD, un título protagonizado por un agente high-tech súper secreto que permitió a Steranko alardear de su afición por las splash pages [páginas de una sola viñeta] repletas de individuos empequeñecidos por computadoras gigantescas". Con su espectacular sentido de la puesta en escena, sus arriesgadas composiciones de página, los collages visuales, el frenético ritmo narrativo y la recurrente utilización de la página doble, Steranko llevó al extremo los presupuestos del mismísimo Jack Kirby, dejando además una huella personal e indeleble.

El volumen se completa con una larga introducción del propio Steranko, las numerosas ilustraciones que, sobre el personaje, ha ido dejando a lo largo de los años y otros muchos cómics de Nick Furia realizados por artistas como Frank Springer, Barry Smith, Herb Trimpe, Sal Buscema o Howard Chaykin. No en vano, se compilan aquí los números 1 a 15 de Nick Fury… (1968-69), junto con The Avengers 72, Marvel Spotlight 31 y diversas historietas de la cabecera satírica Not Brand Echh.