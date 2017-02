La ficha 'Clásicos DC: Wonder Woman de George Pérez, nº 1'. Guión: George Pérez, Greg Potter y Len Wein. Dibujos: George Pérez. Edición original USA: 'Wonder Woman vol. 2, nº 1 al 14' (DC Comics, 1997-1998). Edición española: Editorial Planeta DeAgostini, 2011.

En 2008, Barack Obama utilizó frecuentemente la frase Yes, we can (Sí, nosotros podemos) en las elecciones primarias de su partido contra Hillary Clinton. El eslogan quería recoger, no sólo la posibilidad de cambio de la nación, sino también la posibilidad de que un afroamericano se convirtiese en presidente de Estados Unidos.

Obama no inventó nada, sino que recicló el lema We can do it (Nosotras podemos hacerlo) de un cartel de propaganda bélica estadounidense creado por J. Howard Miller en 1943, para alentar a las trabajadoras de Westinghouse Electric a liderar la producción de las fábricas estadounidenses mientras los hombres estaban en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Este cartel se ha convertido en símbolo feminista.

En 1941, dos años antes que este lema propagandístico, debutó la amazona Wonder Woman, primera superheroína feminista, de la mano del historietista William Moulton Marston en All Star Comics nº 8.

William Moulton Marston (1893-1947) fue el inventor del detector de mentiras, psicólogo y un feminista que soñaba con un sistema matriarcal. Moulton confiaba en las cualidades educativas del cómic y bajo el pseudónimo de Charles Moulton creó este personaje.

Moulton estaba en contra de la violencia en las historietas. Por eso, decidió que su heroína no provocara muertos ni heridos, y que los enemigos fueran sometidos con su lazo mágico. Sin embargo, tras la muerte de Moulton, la Mujer Maravilla empezó a parecerse a las más tradicionales heroínas de la época, supeditadas al héroe.

Aun teniendo muchos años de existencia y algunas etapas interesantes, la amazona no vendía demasiado bien, tal vez por ser mujer y no saber ser tratada por autores masculinos. Pese a todo, se convirtió en uno de los tres pilares de DC Comics, junto a Superman y Batman.

En 1985, la serie Crisis en tierras infinitas obligó a todos los superhéroes de la DC Comics a reiniciarse y actualizarse. Para Wonder Woman, este reboot llegó en 1987. George Pérez y Greg Potter reescribieron el origen de la Mujer Maravilla, siendo emisaria de las amazonas y embajadora de la isla de Themyscira para los humanos. Pérez incorporaría gran variedad de conceptos de la mitología griega, estableciendo que Diana fue aceptada al nacer por las amazonas debido a que fue moldeada en barro como ofrenda a la diosa Hera.

George Pérez y Greg Potter instituyeron también que cada vez una mujer fuese víctima de la violencia de género, una nueva amazona surgiría en Themyscira, la Isla Paraíso.

En el tomo leemos la historia de Isla Paraíso, la explicación de la rivalidad entre Hipólita, madre de la protagonista, y Heracles (al que dibuja igual que el Hércules de la competencia, Marvel Comics), y las pruebas que Diana tuvo que superar para ganarse el manto de Wonder Woman.

Potter y Pérez idearon a la Mujer Maravilla como un icono feminista, además de añadir un contexto mitológico al mundo de Diana Prince, como Themyscira, la isla matriarcal donde Wonder Woman era una princesa amazona enviada como emisaria al mundo del patriarcado.

Esta Mujer Maravilla es lo que Moulton hubiera querido: hermosa, con una eterna sonrisa y de un aire inocente debido a su corazón tierno, todo esto regalo de Afrodita, sabia por voluntad de Atenea, fuerte como la tierra gracias a Deméter, hermanada con el fuego por la gracia de Hestia, capaz de vuelo y velocidad gracias a Hermes, y una cazadora de poderosos instintos y unión con las bestias cortesía de Artemisa.

Las aventuras de la Mujer Maravilla transcurren a veces en el Olimpo, al mismo tiempo que la amazona se adapta a la vida de inmigrante, acondicionándose a un mundo patriarcal, que le plantea el reto de un nuevo idioma, superado con la ayuda de una madre e hija de nacionalidad griega que la ayudaban como traductoras.

Wonder Woman descubre un mundo al que no está acostumbrada, donde la gente la llama superheroína y su ignorancia pasa por ingenuidad, algo que contrasta con Diana la guerrera, que puede llegar a ser despiadada en batallas como las que sostuvo contra Ares y Circe.

El 21 de octubre de 2016, coincidiendo con día del 75 Aniversario de Wonder Woman, la ONU hizo oficial el nombramiento de la Mujer Maravilla como embajadora honorífica, y comenzó una campaña para lograr la igualdad de género y dar poder a las mujeres y niñas a lo largo del mundo a través de la princesa amazona.