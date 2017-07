Los héroes perdidos

En una remota granja vive la familia de Abraham Slam, un anciano adusto que no suele relacionarse demasiado con los vecinos del cercano pueblo. Tan sólo su problemática nieta Gail y, sobre todo, la atracción que siente por la madurita camarera Tammy, hacen que el tipo abandone los terrenos de su propiedad.

Pero la "familia" de Slam no es lo que todos piensan, ya que está formada, además de él mismo y la poderosa niña con la que no le une ningún vínculo de sangre, por un marciano llamado Barbalien; Walky Talky, una robot muy humana; el Coronel Weird, que va y viene alucinado de un lugar llamado la Parazona y Madame libélula, una bruja… Pero, ¿Qué hace este extraño grupo de seres viviendo en un remoto lugar de la América más profunda?

La explicación vino tras la tremenda batalla que los enfrentó, cuando el grupo de superhéroes que defendía a la ciudad de Spyral City de los mil y un ataques de los más coloridos villanos, al enemigo definitivo, el Anti-Dios… Y tras la victoria llegó lo extraño, ya que sin tener tiempo a reaccionar, fueron condenados a vivir en esta granja, esta porción de tierra de la que no pueden escapar ya que se encuentra, aparentemente, en "otra dimensión".

En este primer volumen, titulado Orígenes secretos, vamos a conocer a todos los miembros del grupo, cómo llegaron a ser lo que son y el infierno en el que se han convertido sus vidas desde que viven en este obligado exilio: Golden Gail, una niña en cuyo interior permanece una mujer adulta, malhablada, rebelde, fumadora y bebedora que, pese a sus poderes, lo que más añora es recuperar su verdadera edad.

El viejo Abraham, adalid de la justicia, ahora se siente rendido, cansado y sobre todo, agobiado por tener que ser la "cara" de esta particular familia, a la que debe mantener en secreto, pese a que el sheriff del lugar, Trueheart, celoso de que se relacione con su ex Tammy, empieza a sospechar de él.

Barbalien, o mejor dicho, Mark Markz, un alien con sentimientos demasiado humanos que nunca han sido entendidos, ni en su anterior vida como policía, y que ahora ve una pequeña luz gracias al nuevo párroco del pueblo.

Madame Libélula, que vive separada del resto del grupo y cuyos poderes la hicieron crear a un compañero (que seguro que os recuerda a cierto habitante del pantano…) del que fue separada.

Finalmente, Walky Talky, una robot con sentimientos demasiado humanos hacia el siempre ido Coronel Weird, que es el único que puede escapar de esta extraña prisión en forma de granja, cada vez que se interna en la peculiar Parazona (gran homenaje a Steve Ditko, por cierto).

Pues bien, éste es el interesante punto de partida de la serie, en la que los protagonistas no sólo tendrán que enfrentarse a sus propios sentimientos, sino que lidiarán con el peligro que puede suponer que su secreto sea expuesto a los habitantes del pueblo. Pero eso no es todo, ya que falta por presentar último miembro del grupo de héroes, el que da título a la colección, Black Hammer, el único que, aparentemente murió en la singular batalla contra el villano y que años después, su hija Lucy Weber, trata de resucitar, ya que parece que tanto él como el resto de sus compañeros parecen haber sido olvidados. Y no hay nada más tozudo que una hija, que además es periodista.

Jeff Lemire, que ya tiene a sus espaldas una larga y exitosa trayectoria como autor completo (Essex Country, Sweet tooth…) se ha convertido también en uno de los más interesantes guionistas del mercado USA, en el que además de haber dejado su sello en varias colecciones mainstream (Animal Man, Moon Knight…) ha creado algunas series en editoriales independientes que, en estos momentos, están cosechando las mejores críticas. Afortunadamente para nosotros, la editorial Astiberri está publicando una de ellas, Descender, de la que ya os hablé en un anterior artículo, y ahora se le suma este Black Hammer, donde Lemire, acompañado por el dibujante británico Dean Ormston (Los Libros de la Magia, Lucifer, Sandman…) nos ofrecen una deconstrucción de los superhéroes, un retrato que los humaniza y a los que podemos identificar con facilidad, ya que se tratan de "versiones" muy personales de otros publicados por las dos grandes, Marvel y DC, pero que no son capaces de publicar historias tan geniales como ésta, y se limitan a sumirlos en multisagas que no van a ningún lugar o a cambiarlos de uniforme cada dos por tres… Una verdadera pena.

Un primer tomo éste que viene rematado por una interesante galería de diseños, fichas de los personajes (a lo "Who is who…") y pin ups de varios dibujantes, entre ellos, el español David Rubín, que se ha encargado de ilustrar un futuro número de la serie en la imparable carrera que se está forjando el autor en los USA.

Superhéroes muy humanos, misterio, ciencia ficción… ¡La mezcla perfecta!