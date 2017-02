La Policía identifica tres teléfonos relacionados con el chantaje a C's

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Dos Hermanas, que investiga la denuncia por presunto chantaje al que fuera candidato de Ciudadanos a la Alcaldía nazarena, Manuel Varela, ha incorporado a la causa un informe del Cuerpo Nacional de Policía, sobre la titularidad o uso de tres números de teléfono interesados, uno de los cuales estaría "a nombre" del periodista investigado en las actuaciones judiciales y que mostró el vídeo con imágenes comprometidas a Varela.

En una nueva providencia, recogida por Europa Press, el juez instructor incorpora a las diligencias un informe policial fechado el 16 de noviembre, en el que los agentes, tras las peticiones del juzgado, aclaran "la titularidad de varios números de teléfono", en función de la información recabada de las operadoras de telefonía. Los agentes, en concreto, dan cuenta de que uno de los números de teléfono móvil interesados pertenece a Carman A.A., otro fue "utilizado" por Adela S., y un número de teléfono fijo estaría a nombre del periodista José Luis Olivares, uno de los investigados.

En su providencia, el juez resuelve además que no procede adoptar medidas disciplinarias contra el denunciante, al entender que no ha quedado acreditado que sea el que ha filtrado a la prensa las diligencias. En este sentido, pese a que el instructor admite que sería lógico pensarlo por ser el más interesado en esas filtraciones, considera que ello no es suficiente indicio para la adopción de medidas y recuerda que ha habido otras filtraciones, como la reciente decisión de no tomar declaración como investigado al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, que podrían haber sido filtrada por otros.