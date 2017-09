Accenture contratará en torno a 250 personas al año en Málaga

La multinacional Accenture apuesta de forma decidida por Málaga. La consultora ya cuenta con dos edificios en el Parque Tecnológico de Andalucía con unos 1.200 trabajadores y, según explicó a este diario ayer el presidente de la empresa en España, Juan Pedro Moreno, "no tenemos previsión de parar y contrataremos entre 200 y 300 personas más al año". De hecho, Moreno adelantó que barajan la opción de abrir un tercer centro en Málaga por la amplia cartera de proyectos que prevé desarrollar en la capital de la Costa del Sol.

Moreno destacó que hace más de dos décadas inauguraron su primera sede en Málaga que está vinculada al desarrollo de sistemas y de tecnología. Recientemente abrieron una segunda oficina en el PTA especializada en entornos digitales y, según adelantó el presidente de Accenture en España, "ahora vamos a diversificar y hemos empezado a traer a Málaga las profesiones del futuro". En este sentido, desgranó que, por ejemplo, la proliferación de páginas webs y de aplicaciones móviles requieren a expertos en creación y gestión de contenidos en entornos digitales. "Accenture compró una empresa en EEUU especializada en contenidos y cuando hemos decidido traer eso a Europa lo hemos colocado en Málaga", añadió el ejecutivo, que hizo hincapié, por tanto, en el esperanzador futuro de la compañía en esta provincia andaluza "porque aquí no se van a hacer las cosas obsoletas sino todo lo contrario, estamos trayendo lo más puntero de la modernidad".

Eso no es nada sencillo. Moreno afirmó que se han hecho fuertes inversiones en los centros de Madrid, Barcelona y Málaga en aspectos relacionados con la transformación digital, la seguridad o la inteligencia artificial, pero esos recursos hay que pelearlos. "En el mundo de las multinacionales, el que piense que es fácil atraer inversión a tu país es que no tiene ni idea. Hay gente que cree que las inversiones vienen a España porque hace calor y la paella es buenísima. No es así. Hay que trabajar mucho y demostrar las capacidades y competencias de un país para que te elijan", remarca el máximo dirigente de Accenture en España, Portugal e Israel.

¿Por qué Málaga despierta ese interés en la multinacional? Moreno resaltó varias razones que están motivando estas inversiones en la Costa del Sol. "Málaga tiene muchos hijos de extranjeros que se han jubilado aquí, por lo que tienes acceso a idiomas con relativa facilidad. Tiene una buena universidad y gente joven que busca empleo fundamentalmente en Málaga. Es una ciudad además perfectamente comunicada, algo que importa mucho en trabajos como el nuestro, y desde aquí se vuela a 140 destinos. Eso crea en Málaga un ecosistema muy bueno para atraer trabajo".