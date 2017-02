Austria acusa a Airbus de fraude y exige cientos de millones por los Eurofighter

Sospechas de corrupción, acusaciones de fraude y política de defensa se mezclan en la denuncia formulada ayer por el Gobierno austríaco contra el consorcio europeo Airbus por la venta de 15 cazas Eurofighter, una operación marcada por la polémica.

Trece años después de la compra de los aviones, Austria llega a la conclusión de que Airbus -en aquella época EADS- le engañó con intención fraudulenta y le causó pérdidas de 1.100 millones, de los que reclama al menos 183,4.

El precio de venta fue superior al de mercado y el equipamiento inferior al comprometido, indican

El ministro de Defensa austríaco, el socialdemócrata Hans Peter Doskozil, habló ayer en Viena de "sobornos" y de "pruebas claras" del fraude cometido por Airbus, consorcio dominado por Francia, Alemania y España.

Esas conclusiones se recogen en un informe realizado por una comisión creada en 2012 por el Ministerio y presentado ayer. Son el argumento para la denuncia que el Estado austríaco ha presentando como acusación particular ante la Fiscalía de Viena.

El documento acusa a Airbus de "maniobras de engaño dolosas y fraudulentas" que se produjeron "antes, durante y también tras el cierre del acuerdo de compra".

El objetivo era cerrar la operación antes de que Austria se decidiera por otra oferta para renovar su fuerza aérea.

Dos son los principales argumentos de Austria para hablar de engaño y fraude. Por un lado, que el precio de 1.960 millones pactado en 2003 por 18 aviones fue superior al valor de mercado de los cazas e incluía casi un 10 % en concepto de compensaciones económicas a Austria (los 183,4 millones que reclama ahora), entre las que hubo transacciones ilegales.

Por otro, que hubo engaño también en el equipamiento y la configuración de los cazas que Airbus se comprometió a ofrecer y que la empresa no estaba en disposición ni pretendía aportar.

"Sin ese engaño sobre esos hechos esenciales, la República de Austria no se habría decidido por la compra de los cazas Eurofighter, sino por la adquisición del caza JAS 39 Gripen del ofertante SAAB y habría ahorrado así cantidades considerables", resume el informe.

En una primera reacción, Airbus aseguró ayer en un comunicado no poder comentar el caso al no tener detalles y disponer sólo de la información publicada por los medios. "No sabemos en qué conclusiones se basa esto. Sin embargo, podemos confirmar que en los últimos años hemos apoyado las actividades de las autoridades legales, por ejemplo, a través de nuestras propias investigaciones", manifestó.

De hecho, en 2012 Airbus ya abrió una investigación interna ante la sospecha de sobornos en la venta de los aviones a Austria, una operación que lleva años marcada por la polémica.