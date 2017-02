BBVA prevé casi 200.000 nuevos empleos en Andalucía en dos años

Bbva Research, el servicio de estudios de la entidad, prevé un crecimiento para Andalucía del 2,7% en 2017 e idéntico porcentaje para el año que viene. De todas las proyecciones conocidas hasta el momento, ésta es la más optimista. No sólo porque en términos objetivos estima una mayor alza del Producto Interior Bruto (PIB) que el Observatorio Económico de Andalucía (2,4%), la Universidad Loyola Andalucía (2,5%) o la propia Junta (2,3%) sino porque iguala el avance regional al nacional en los dos años analizados (2,7%). Recordemos que tanto en 2015 como, previsiblemente, en 2016, el PIB andaluz se elevará por debajo de la media de las comunidades.

El Observatorio Regional España de BBVA Research de febrero es más optimista en la evolución del PIB y también en el empleo. La creación de puestos de trabajo será más intensa que en España (ver gráfico) y en el banco pronostican que, a final de 2018, habrá casi 200.000 ocupados más en la región, con lo que con bastante probabilidad se alcanzará la cota psicológica de los tres millones de empleados. Para este año, el mercado laboral incorporará a 90.000 personas, más incluso que los 65.000 que prevé la propia Consejería de Economía de la Junta de Andalucía.

La tasa de paro estará en el 23% a final de 2018, ocho puntos por encima de la media

A nivel general, el informe de BBVA establece que habrá menos heterogeneidad en el crecimiento de las regiones y que el pelotón de cabeza se desplazará del este, donde había estado en 2016, al norte. Así, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid -las que más crecieron el año pasado- se verán perjudicadas por el agotamiento o desaceleración de vientos de cola como el precio del petróleo, los bajos tipos de interés o el turismo, que en 2017 registrará un suave descenso en el gasto. Otras comunidades como Aragón, Galicia, País Vasco, Navarra o Castilla y León, no estarán tan afectadas debido al mayor peso en el PIB de las exportaciones y al menor apalancamiento del sector privado. El perjuicio va más a aquellas comunidades más dependientes de la demanda interna en el peso de su riqueza.

Andalucía es una de ellas y, sin embargo, no sale tan mal parada. ¿Por qué? Una de las explicaciones que da Pep Ruiz, el coordinador del estudio, es que Andalucía tendrá más margen en el gasto público. "Después de los ajustes realizados para la consolidación del déficit, ahora la Junta se encuentra en una posición relativamente favorable frente a otras", afirma. Quizás, por ese respiro del gasto público, en el informe se constata que Andalucía es una de las regiones en las que la inversión no muestra signos de desaceleración. En el terreno de las exportaciones muestra signos contradictorios: por un lado, los alimentos ya no tiran tanto del carro porque esta demanda es más o menos estable y cuando una economía se recupera (como está sucediendo con la europea) no es éste el sector que más crece, aunque se pueda beneficiar coyunturalmente de las malas cosechas de este invierno en Europa. Sí se nota, y ésta es una buena noticia, una mejoría en las ventas al exterior de los bienes de equipo, impulsada por sectores como el aeronáutico.

Sin embargo, la disminución de los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) afectará más a Andalucía que a otras regiones, por ser de las más endeudadas en el sector privado. Además, se prevé que el turismo nacional se desacelere al haber menor renta disponible, y en este aspecto la región también puede ser de las más perjudicadas.

Pese a ello, la creación de empleo continuará a un ritmo intenso -bastante mayor que en las comunidades más dinámicas del norte, como se observa en el gráfico-, pero a costa de perder productividad. En el norte, el PIB crece más que la ocupación, lo que hace que la productividad se eleve y eso pueda dar pie a subidas salariales. En Andalucía, sin embargo, tal y como afirma Pep Ruiz, eso es más difícil, y más teniendo en cuenta que la región se situará en una tasa de paro del 23% a final de 2018, todavía ocho puntos por encima de la media. "Con semejante tasa de paro se antoja complicado pensar que eventuales subidas de salarios no desaceleren la creación de empleo", afirma.

Por último, BBVA destaca que en estos dos años el impacto del Brexit será muy poco significativo, salvo en puntos concretos como la Costa del Sol. El informe señala a Murcia y Valencia como las comunidades más perjudicadas.