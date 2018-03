El Corte Inglés pide las mismas reglas que Amazon para competir en igualdad

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, pidió ayer unas "reglas del juego homogéneas" para poder competir en igualdad de condiciones con los grandes operadores del comercio electrónico, como Amazon. En su intervención en el ciclo Dinar Cambra de la Cámara de Comercio de Barcelona, Gimeno lamentó que la legislación comercial actual es del siglo XX y no se corresponde con la realidad del siglo XXI.

"Hay empresas del entorno on line que no están sujetas a restricciones de horarios comerciales y cuya fiscalidad no se asemeja al marco en que nos movemos las empresas de distribución tradicionales. Necesitamos un marco a nivel europeo que nos permita competir en igualdad de condiciones". "No nos da miedo igualar precios, el problema es que si igualas precios con algunos de estos señores -en referencia a los gigantes del comercio electrónico- estás vendiendo bajo coste y esto no puede ser. Algo esta pasando", insistió.

Según Gimeno, el comercio on line representa actualmente un 4,5% de la facturación minorista en España, si bien el crecimiento a corto plazo "disparará la ventaja competitiva de quienes operan principalmente en el mundo digital".