Fernández Ordóñez declarará como investigado por Bankia el 16 de marzo

El ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez comparecerá como investigado en el caso sobre la salida a bolsa de Bankia el próximo 16 de marzo, en tanto que el ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura lo hará el día 13, según ordenó ayer el juez que instruye el caso.

El mismo día 13 declarará también el ex presidente de la CNMV, Fernando Restoy; un día después los inspectores Pedro Comín y Pedro González, y el 15, los ex directores de Supervisión Mariano Herrera y Jerónimo Martínez Tello. El 16 de marzo será el turno del ex subgobernador Javier Aríztegui.

El pasado lunes, la Audiencia Nacional ordenó al juez instructor que llamara a declarar como investigados a estos ocho ex directivos, al considerar que "existían indicios múltiples" de la comisión de un delito, al autorizar la salida a bolsa de Bankia "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España" sobre la inviabilidad del grupo.