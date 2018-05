Zero 2 Infinity y Catec se unen para lanzar satélites con cohetes impresos en 3D

La digitalización, la realidad aumentada y la impresión 3D (o impresión aditiva) han sido algunos de los grandes protagonistas de la cuarta edición del ADM.

Respecto a lo último, la barcelonesa Zero 2 Infinity y el andaluz Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Fada-Catec) presentaron ayer un proyecto para el lanzamiento de satélites con cohetes fabricados con impresión 3D. De aplicarse -está previsto que las primeras pruebas se hagan en 2020- se produciría una revolución, ya que el coste de estos cohetes es mucho menor y su proceso de fabricación 10 veces más veloz. Además, Zero 2 Infinity podría llevar satélites a la estratosfera, lo que permitiría que se movieran mucho más rápido. Su principal fuente de negocio ahora es lanzamiento de satélites en globos, con plataformas andaluzas como Arenosillo (Huelva) y Villacarrillo (Jaén). Cuando estén listos los cohetes 3D, los globos serán lanzados hasta el límite de la atmósfera y ahí se activarán los cohetes.

Zero 2 Infinity y Catec presentaron ayer la cámara de combustión del cohete Bloostar, el corazón del aparato. El objetivo es usar inteligencia artificial y algoritmos de redes neuronales para optimizar su refrigeración y conseguir tubos de una complejidad geométrica impensable hace unos años (los actuales son rectos, no se pueden fabricar de otro modo). "Tenemos cartas de intenciones de empresas por 1.000 millones de euros", señala José Mariano López-Urdiales, CEO de Zero 2 Infinity, que incide en las múltiples aplicaciones de los satélites, desde geolocalización a células del 5G.