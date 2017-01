El juez admite nueve demandas contra el acuerdo de refinanciación de Abengoa

El juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla ha admitido a trámite nueve demandas de impugnación contra la homologación del acuerdo de refinanciación de Abengoa, según una providencia fechada el 10 de enero y dada a conocer este miércoles.

El juzgado ha rechazado una demanda de impugnación planteada por dos personas físicas al haberse presentado fuera de plazo.

Las impugnaciones admitidas se trasladarán a los acreedores solicitantes de la homologación, a los deudores y al resto de los acreedores que son parte del acuerdo de refinanciación, que tendrán diez días para presentar su escrito de contestación.

El juzgado no ha admitido a trámite el incidente excepcional de nulidad de actuaciones que pretendía suscitar US Exim. Además, la providencia aclara que, en este momento, no cabe la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad, ya que el procedimiento no ha concluido.

La providencia puede ser recurrida ante el propio juzgado en un plazo de cinco días a partir de su notificación.

El pasado 8 de noviembre, el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla dictó un auto en el que declara la homologación judicial del acuerdo de reestructuración de Abengoa. Tras esta homologación, el acuerdo se extendió a todos los acreedores.