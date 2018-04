La empresa familiar receta una mejor FP dual para acabar con el paro juvenil

El mercado laboral de España se enfrenta a una tremenda paradoja: tiene un altísimo nivel de desempleo juvenil, del 37,5%, y sin embargo uno de cada cuatro empresarios responde en las encuestas que no encuentra personal joven cualificado para determinados perfiles. "Algo falla". Así lo puso ayer de manifiesto Ignacio Osborne, presidente del Instituto de la Empresa Familiar, durante la presentación de un estudio que ha elaborado de la mano de la Fundación Bankia por Formación Dual para analizar cómo revertir esa contradicción. La principal propuesta a la vista de los datos que arroja el estudio es que la formación profesional necesita en España una profunda reforma y es el mejor camino para disminuir el paro entre los más jóvenes, quienes tienen entre 16 y 24 años.

Entre las conclusiones del estudio Orientación Profesional y Formación Dual. Hacia un modelo integrado para el empleo juvenil destaca una: existe un "evidente desfase entre nuestro sistema de formación y el mercado de trabajo". Prueba de ello es que es detectado por los empresarios españoles como uno de los principales obstáculos para el crecimiento de sus compañías, como quedó demostrado en el penúltimo Congreso Nacional de la Empresa Familiar, celebrado en A Coruña en octubre de 2016, según los datos de la encuesta que entonces se le hizo a los más de 500 participantes.

El número de titulados en FP en España es inferior a los de países de su entorno europeo

Osborne compareció junto al presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien destacó que el 50% de los parados no tiene formación secundaria, y la mitad de ellos son parados de larga duración, por lo que hace una diagnóstico: "Necesitamos flexibilidad en el mercado laboral. Presente y futura".

La apuesta de Bankia por la formación dual se produce porque, argumentó, que dos tercios de los futuros trabajos serán para titulados en FP, según pronostica la OCDE, porque la entidad que preside tiene una "tupida relación con el tejido empresarial que es una palanca muy eficiente para desarrollar la FP dual". Para Goirigolzarri, esta combinación académica y empresarial es clave para mejorar las competencias de los futuros profesionales.

El estudio pone de manifiesto que España es el segundo país de Europa con más abandono escolar (el 18,5% no acaban la ESO), sólo superado por Malta. Y es el cuarto país de la OCDE con mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan (el 20%). El 22,5% de los estudiantes universitarios dejan la carrera en el primer año y dos de cada tres alumnos de Formación Profesional no obtienen el título en el periodo previsto.

Pero, además, al mismo tiempo, hay un elevado número de universitarios en comparación con graduados de Formación Profesional, lo que explica que el mercado de trabajo en España no sea capaz de absorber tantos licenciados y genere algunas de las mayores tasas de sobrecualificación de la UE. En el sector servicios es del 64% y en el sector Industrial, del 50%.

Aunque los responsables del estudio dicen que su propuesta no es reducir titulados universitarios, sino más bien que quienes no estudian ni trabajan o quienes no culminan su formación encuentren en un sistema dual una formación demandada por las empresas y que les permita trabajar.

Otro de los factores que pone de manifiesto el estudio es que en España es muy inferior el números de alumnos en formación dual respecto a su entorno. Según los datos de la OCDE que cita el informe, en 2016 el porcentaje de jóvenes entre 25 y 34 años que habían cursado Formación Profesional en su etapa secundaria en Alemania era del 88%, en Austria del 84%, en Francia del 74% y en España sólo del 45%.

El estudio hace un decálogo de propuestas, en la que la fundamental es reclamar a las administraciones central y autonómicas una profunda reforma de la FP para que el sistema dual se imponga como el mejor instrumento para acabar con el paro juvenil.

Juan Corona, director general del IEF, y Mercedes Chacón, de la Fundación Bankia por la Formación Dual, explicaron que este sistema permite a los alumnos aprender mientras producen y reconocen que, por ello, debe ser remunerado por las empresas que participan en este proceso educativo. En los países con mayor implantación del sistema dual, gran parte de los estudiantes terminan como empleados de las empresas que los forman.