"Las empresas andaluzas han pasado de exportar a ser internacionales"

-andalucía cerró 2017 con un dato exportador que en sí mismo es una marca: más de 30.000 millones de euros y por primera vez segunda comunidad autónoma española que más vendió en el exterior. ¿Qué factores han consolidado lo que ya era una tendencia?

-Hay varios factores. La diversificación de productos y de sectores ha sido muy importante. Somos líderes, y siempre lo hemos sido, del agroalimentario. Pero eso también ha cambiado, porque cada vez se vende producto con más valor añadido y en el que se innova. Voy a muchas ferias internacionales y veo la innovación en el producto, aunque sea fresco. Eso hace que se incrementen las exportaciones en un sector tradicional pero más tecnificado y convertido en agroindustria. Y, por otro lado, se suma a ese potencial, que cada vez tenemos más, porque se vende más aceite envasado y menos a granel, con el crecimiento de otros sectores de alta y media tecnología, como es el caso del aeronáutico. Esa suma de fortaleza en lo tradicional con lo tecnológico ha hecho que se consigan esas cifras.

La crisis movió a salir fuera, por propia supervivencia y quien lo hizo sabe que ha diversificado riesgos"La apuesta exterior contribuye a crear aquí tejido productivo, gracias a generaciones más preparadas"Mejorar el tren de Algeciras a Bobadilla también es importante para exportar, no sólo para importar"

-¿Cómo ha influido la necesidad de buscar mercados en la crisis?

-Fue determinante en su momento. En la evolución de las exportaciones, 2017 ha sido el año más importante, pero llevamos una tendencia de crecimiento en los últimos años. Desde 1980, que exportábamos menos de mil millones, hasta hoy hay un gran cambio. En los años de crisis, la caída de la demanda interna movió a las empresas a salir a buscar nuevos mercados fuera, por propia supervivencia empresarial. ¿Qué creemos que ha pasado? Que una vez que sales y metes en tu empresa el ADN de la internacionalización es muy difícil volver atrás. Las empresas que apostaron por exportar siguen adelante con esa estrategia de internacionalización. Y aunque la crisis ya no es la que era y está incrementándose la demanda interna, las empresas se han dado cuenta de que si diversificas mercado, diversificas riesgos. Y no están abandonando esa estrategia que les ha costado mucho esfuerzo.

-No quieren perder ese esfuerzo.

-Introducirse en un mercado es muy difícil y claro que no quieren perder ese esfuerzo. Por esa inversión económica, en recursos humanos, en promoción, en todo. Cambia la mentalidad, esas empresas andaluzas ya no son exportadoras sino que se hacen internacionales. Y no vuelven atrás.

-Un factor que se cita constantemente como lastre para nuestra economía es el tamaño de las empresas, pero con 21.000 exportadoras en 2017 ¿tiene que haber también pymes y micropymes vendiendo fuera?

-Sí. Están exportando todas, porque si no esas cifras no serían posibles. Depende de lo que exportes necesitas más o menos tamaño. Estamos exportando muchos servicios o desde empresas pequeñas con potencial tecnológicos. Las grandes están tirando y hacen de efecto tractor y propician que todas acaben exportando.

-¿Hay algún sector en el que todavía falta empuje exterior?

-Hay sectores que son más difíciles por sus propias características. Por ejemplo, las industrias culturales. Estamos haciendo un esfuerzo desde la Agencia por ayudarlos a salir, en colaboración con la Consejería de Cultura. Sucede por la propia forma de las empresas, porque la mayoría son artistas. Hay un potencial artístico brutal en Andalucía y ese sector tiene muchas posibilidades de crecer fuera. Es un tipo de internacionalización distinto, porque son compañías de teatro, de danza, que hay que ayudarles de otra manera.

-¿De flamenco?

-De flamenco, muchísimas. Traemos muchas misiones inversas en la Bienal de Flamenco o en Simof. Colaboramos con ellos para intentar que se vea su enorme potencial y por la propia forma empresarial de su actividad. Necesitan más ayuda que sectores muy internacionales, como el agroalimentario o el aeronáutico, que lo es desde su nacimiento. Con la moda también. O con servicios no turísticos. Estudiamos cada sector y adaptamos nuestra estrategia.

-¿Y el producto, es esencial que sea diferenciado para exportar o basta que sea bueno?

-Basta con tener un buen producto. Si es diferenciado es más fácil tener éxito. Pero si tienes un buen producto competitivo y de calidad, en lo que insistimos mucho desde Extenda, consigues mercado. No hace falta que sea algo especial. En el agroalimentario ocurre, son productos de muy buena calidad y que llevan detrás innovación: para conseguir la mejor variedad, con el mejor sabor, que llegue más lejos o dure más.

-Es cierto que el tiempo es factor importante. ¿Qué infraestructura cree que nos falta para mejorar la venta exterior?

-Sin duda, la mejora de la conexión Algeciras-Bobadilla por tren. Del Corredor Mediterráneo. Tenemos que sacar partido a nuestra excelente posición geoestratégica.

-Es interesante, porque siempre se cita ese tramo para importar más que para exportar, ¿no?

-Para las dos cosas. Al final es comercio exterior y facilita la salida de algunos productos.

-¿Esta tendencia a exportar cada vez más está generando rotura de carga, tejido productivo?

-Cada vez más. Y lo enlazo con las nuevas generaciones en las empresas y cooperativas tradicionales. Está llegando gente muy preparada que están provocando mucho valor añadido a los productos.

-¿Dónde es más importante la labor de Extenda, en Andalucía o en los centros y antenas de fuera?

-En los dos lados. Depende del estado en el que llegue la empresa. Si no ha exportado nunca, la labor aquí es fundamental, con ayudas y diagnósticos. Y si ya están vendiendo en el exterior, no es lo mismo llegar solo que tener alguien que conoce, te acompaña, te hace una agenda y te ayuda a crear tu mercado. Y es uno de los servicios que más valoran las empresas. Uno de nuestros mayores esfuerzos ha sido incrementar esa red exterior. Actualmente tenemos 36 sedes que cubren 48 destinos.