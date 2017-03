"El mundo lo cambiaban unos pocos, ahora puede hacerlo cualquiera"

Isabel Aguilera ha sido alta ejecutiva, empresaria y ahora es autónoma. Arquitecta y urbanista, pronto se hizo un hueco en puestos directivos en multinacionales como Google, General Electric, NH Hoteles, Dell Computer o Hewlett-Packard. Hoy es consejera independiente en Indra, BMN, Egasa y Oryzon, profesora asociada de Esade y ha fundado su propia consultora de estrategia, innovación y operaciones. "Es más fácil prepararse unas oposiciones a notario que aprenderse el currículum de Aguilera de memoria", bromeó ayer el presentador de la consultora sevillana, que presentó en la capital andaluza su libro Lo que estaba por llegar ya está aquí.

"Lo que también debería figurar en mi currículum es que soy una emprendedora fracasada; sí, sé que esto está mal visto en España, pero es una realidad que no debe avergonzarnos, todo lo contrario, nos enriquece y nos hace más fuertes", sorprendió al auditorio. La empresa en la que se embarcó y que no funcionó es Twindocs Internacional, de la que fue cofundadora, accionista y presidenta. Pretendía ser una alternativa al correo postal, una especie de archivador on line para tener siempre a mano los documentos más relevantes (facturas del banco, historiales médicos, escrituras de viviendas...). "Ahora entiendo el lema de Silicon Valley que dice que, si tienes que fracasar, hazlo rápido; yo no le hice caso, fui muy cabezota y seguí metiendo dinero en el proyecto a pesar de haber perdido lo puesto inicialmente, con la esperanza de que saliera adelante; conclusión: perdí aún más", relató.

Ante un grupo de empresarios, directivos y representantes del mundo académico reunidos en la Fundación Valentín de Madariaga, Aguilera presentó su nuevo ensayo en el que se adentra en los cambios tecnológicos que ha traído la revolución digital y que lo han transformado todo, desde las relaciones personales hasta la competencia empresarial o las estructuras económicas.

"A lo largo de la historia hemos vivido muchas disrupciones, pero la diferencia ahora es la velocidad del cambio; todos vamos corriendo con la sensación de llegar tarde", explicó, para añadir que la tecnología es cada vez más omnipresente y eso está marcando ya la forma de vivir y de trabajar. "Se calcula que el 47% de los empleos actuales desaparecerán en los próximos años", dijo, para instar a quebrarse la cabeza e inventar nuevas ocupaciones que se anticipen a las necesidades del futuro. "Dentro de poco nos podremos tomar una píldora que nos hará más inteligentes; será la única forma de competir con los robots, que no sólo desempeñarán tareas de bajo valor añadido, sino cada vez más complejas", señaló. De hecho, la experta advirtió que habrá que acostumbrarse a que los equipos de trabajo sean mixtos, integrados por personas y robots. Para los ciudadanos que no sean capaces de reciclarse y adaptarse a la revolución digital, sugiere que se podrán incorporar a sectores como el turismo o la construcción durante una etapa de transición.

El avance tecnológico, aseguró, permitirá tratar el envejecimiento de la población como una enfermedad. "Viviremos más de 120 años y esto nos obligará a rediseñar nuestras vidas: vamos a tener que trabajar mucho más, pero no porque lo diga Montoro, sino porque será necesario, y veremos cómo nos jubilaremos muchas veces porque trabajaremos por proyectos", reflexionó.

En este contexto, con una tecnología "universalmente accesible y asequible", Aguilera dijo que "ya no hay excusas para cada uno dé lo mejor de sí mismo". "Antes los que cambiaban el mundo eran unos pocos, pero ahora puede hacerlo cualquiera, sea cual sea el lugar del mundo en el que esté", sentenció para subrayar que los costes de la inversión en tecnología son cada vez menores, lo que coloca a las pequeñas y medianas empresas ante "una oportunidad histórica". "Pueden ofrecer soluciones de nicho a las grandes compañías y formar parte de un ecosistema colaborativo que las puede catapultar al éxito", vaticinó.