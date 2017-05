La patronal de la estiba pide el fin de los paros encubiertos para negociar

La principal compañía de transporte marítimo del mundo, sustentadora de gran parte de la actividad de transbordo en el puerto de Algeciras, ha habilitado un espacio de información al cliente en su portal web donde se recoge que los tres buques que no tocarán tierra en Algeciras serán estibados en Tánger-Med (Marruecos), Malta o Barcelona.

Bruselas abre la puerta a congelar las sanciones

La Comisión Europea (CE) celebró ayer la aprobación en el Congreso español de la reforma del sector de la estiba y abrió la puerta a "congelar" el procedimiento de infracción abierto contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "En última instancia, corresponde al Tribunal decidir los tiempos. Pero en lo que concierne a la Comisión, informaremos al TJUE de que esta reforma cumple con la sentencia. Así que hay una posibilidad de que congelemos la situación y que no haya una nueva sentencia", declaró el portavoz comunitario Enrico Brivio. España acumula una multa superior a 24 millones de euros, resultantes de una sanción de más de 27.500 euros diarios desde que se dictó una primera sentencia en diciembre de 2014 por no adaptar su legislación sobre el sector de la estiba, y se esperaba una segunda sanción de más de 134.000 euros diarios de no producirse la reforma.