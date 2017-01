Los sindicatos piden más concreción y ambición para reformar las pensiones

Ugt y CCOO pidieron ayer al Gobierno que sea más ambicioso y que concrete las medidas que está dispuesto a abordar para solucionar la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre las que se encuentran destopar las bases máximas de cotización y sacar de la Seguridad Social las bonificaciones y tarifas planas.

La secretaria de Políticas Sociales de UGT, Mari Carmen Barrera, y el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, pedieron "concreción" al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya que "no ha precisado propuesta alguna". Según los responsables sindicales, Burgos sólo cuantificó y dijo "no estar en condiciones" de concretar si el Gobierno asumirá con cargo a los Presupuestos las políticas de empleo (unos 3.055 millones de euros) o si eliminará el tope de las bases máximas de cotización (6.500 millones, según Empleo, o más de 7.000, según los sindicatos). No obstante, ayer fue "la primera vez" que el Gobierno admitió "que la evolución del empleo no es suficiente para recuperar el déficit de la Seguridad Social y la crisis de las cotizaciones", dijo Barrera.

El secretario de Estado dice que en el diálogo abierto hay que fijarse en las coincidencias

Desde el Ministerio de Empleo han puntualizado que Burgos ha dicho en la reunión que, para la Seguridad Social, los ingresos derivados de la mejora del empleo suponen "una parte muy importante, pero eso no significa que no haya otras medidas".

El propio secretario de Estado declaró que "el empleo es la primera y gran medida para la sostenibilidad del sistema de pensiones", si bien ha reconocido "otros elementos de apoyo para superar este momento". En declaraciones a Efe, concretó que en la reunión con los responsables de la materia de CCOO y UGT abordaron el destope de las bases máximas de cotización y la posibilidad de financiar las pensiones exclusivamente con cotizaciones sociales, así como encontrar nuevas fuentes.

Burgos valoró esta primera reunión de Diálogo Social en materia de pensiones, en la que hubo "una coincidencia importante", y consideró que, "cuando el dialogo comienza, hay que fijarse en lo que nos acerca para ampliarlo a otros ámbitos". "El empleo es el gran seguro para el sistema de pensiones", si bien "hay elementos para debatir y acordar sobre materias que pueden ayudar a ese empleo y crecimiento y a la recuperación del equilibrio financiero de la Seguridad Social", remachí Burgos.

Los sindicatos acudían a esta reunión, la primera sobre pensiones tras el pacto alcanzado el pasado 20 de diciembre, con una batería de propuestas que tendrá que esperar al próximo encuentro, dentro de dos semanas, para ser analizadas. Para los sindicatos es prioritario abordar de forma inmediata la situación financiera de la Seguridad Social, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en 2017 y reconducir la situación actual del sistema de la Seguridad Social. No obstante, sí indicaron que el secretario de Estado aseguró que "2017 va a ser un año récord en recaudación para la Seguridad Social y que la afiliación interanual ha crecido el 3,4 %".