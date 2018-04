Rocío Cardona conoce muy bien su empresa y, por ende, el panorama laboral andaluz. Lleva desde 1998 en Adecco, donde comenzó como responsable de selección y a finales de 2015 se incorporó a la dirección regional tras varios años como adjunta en el área de Servicio. Bajo su mando trabajan 90 personas en 30 delegaciones repartidas por toda Andalucía.

-¿Dónde estamos y a dónde vamos en lo que al mercado laboral andaluz se refiere?

-Gracias a las medidas de Gobiernos e instituciones en general se ha ido recuperando de forma sostenida, pero insuficiente. En Andalucía la tasa de paro está en el 24% y el desempleo estructural es enorme. En lo positivo, la región está entre las cuatro que más ha reducido la tasa de paro desde 2013, en torno a diez puntos.

-Los sindicatos dicen que se ha salido de la crisis con más temporalidad, con trabajos más precarios.

-La temporalidad no tiene por qué ser precaria. Y las perspectivas de 2018 y siguientes años hablan de más y mejor empleo. Y, repito, la temporalidad no tiene que ser precaria.

-¿A qué nos referimos exactamente con eso? Explíquelo.

-Bien entendida, la temporalidad es cubrir puntas de trabajo. Muchas veces es el puente hacia un empleo estable. De cada cuatro empleos temporales, casi uno se queda en la empresa.

-Pero un 35% de temporalidad en Andalucía parece excesivo.

-El tejido andaluz tiene una parte importante de campañas o puntas de trabajo. ¿Debería ser inferior la tasa de temporalidad? Sí. También hay una economía sumergida, pero a nosotros, como Adecco, no nos llega.

-¿Qué perfiles de empleo se demandan ahora con respecto a los primeros años de la recuperación?

-Los tecnológicos. La cuarta revolución industrial no es una previsión, está ahí. Se dice que es una amenaza y es todo lo contrario, son oportunidades de creación de empleo. Todo esto nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo.

-Pero en esa transición siempre habrá gente que se quede atrás.

-Si el mercado evoluciona tendremos que evolucionar también, con la formación.

-¿Es verdad que las empresas tienen dificultades para encontrar perfiles muy específicos?

-Hay empresas que no encuentran el perfil adecuado. Hay una brecha entre la especialización que piden y la formación de los candidatos.

-¿Qué hace Adecco para reducir esa brecha y qué se hace desde Andalucía en general?

-Invertimos en la formación de los candidatos y de los trabajadores en especializaciones que son deficitarias. A nivel andaluz, la formación es una asignatura pendiente. Hay mucho recién licenciado y personas muy preparadas con muchas dificultades para acceder al mercado laboral porque éste requiere una formación especializada. Esto sólo se puede hacer con formación dual. En Andalucía y España queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué empleos son los que piden las empresas que no encuentran?

-Tecnológicos, pero no sólo. El año pasado hubo una demanda en Málaga de personal cualificado de la hostelería que no se estaba pudiendo cubrir.

-Este año hemos asistido al día de la Mujer más reivindicativo. Como mujer y directiva, ¿opina que hay brecha salarial?

-Te diría que tenemos mucho camino por recorrer.

-Se dice que la maternidad es el principal condicionante.

-No lo creo. Si la brecha no se ha abierto antes no tiene por qué abrirse con la maternidad. Yo, como directiva (tiene dos niñas de 9 y 11 años) no me siento discriminada y hay diez directivos, compañeros míos, que son hombres.

-¿Hay techo de cristal?

-Puede existir, pero está en la persona romperlo. Ser hombre, mujer, tener una raza o una inclinación sexual no aporta por sí mismo nada a la empresa y está en las personas y en las empresas romper el techo. Adecco es la tercera mejor empresa de España para trabajar y no tenemos esos problemas. Poner una etiqueta supone poner un límite y deberíamos trabajar por un trato igualitario.

-Volviendo al principio. ¿Por qué no converge Andalucía en empleo con el resto de España o lo hace poco? La brecha sigue siendo muy grande aún.

-Quizás no hay suficiente industria y se debe hacer la región más atractiva para que vengan más empresas.

-¿Qué sectores están impulsando el empleo en 2018?

-Sobre todo tres: el contact center, que es uno de los que más ha crecido; el sector agrario unido a la industria agroalimentaria y el de la distribución. En otros, como la aeronáutica, se detecta un incremento en la provincia de Cádiz y una disminución en Sevilla.

-¿Cómo hace Adecco para reciclar a la gran masa de parados de larga duración, la mitad de los desempleados andaluces?

-A través de la Fundación Adecco les damos talleres de formación y orientación. Y, sobre todo, vemos las competencias y la experiencia profesional y dejamos de lado etiquetas como la edad y el sexo. Hoy nos movemos en un mundo competitivo y la empresa que sea capaz de captar talento es la que va a estar ahí.

-Parece que la edad está dejando de ser tan condicionante.

-Se está contratando a gente mayor. Las empresas contratan sin tener en cuenta la edad, sólo las competencias y la experiencia.