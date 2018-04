-rusia está de moda... Hasta en la cartelera.

-Ya era hora de que Rusia estuviese de moda en el cine. La industria cinematográfica rusa es impresionantemente buena. Es muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, que suele ser un cine de acción. La cinematografía rusa es muy densa y de mucho pensamiento, como las obras literarias. Tiene un prestigio tremendo.

El triángulo entre Málaga, Sevilla y Córdoba es el mínimo para ir a vender a Rusia; pido una unión turística"

-Pero creo que La muerte de Stalin está prohibida allí.

-No lo sé. Me lo imagino, porque Stalin es una figura controvertida y todos conocemos los malos sentimientos que levanta.

-Claro, la historia...

-Cuando empecé a conocer Rusia, me abrió a un conocimiento mucho más amplio y crítico. Intento convencer a todos de que vayan.

-Los episodios del Reino Unido no ayudan.

-Mi padre, cuando yo era pequeña, nos retaba a una apuesta: nos daba equis pesetas a quien encontrara una noticia positiva sobre Rusia en los periódicos. Nunca ganamos. Y yo ahora hago lo mismo con mis hijos... Seguimos igual.

-¿Lo fácil es echar la culpa a los hackers rusos?

-Con Rusia hay muy pocos contactos, entonces no se hacen análisis serios. Los rusos son muy difíciles. Llevo de cónsul desde 2008 y una de las cosas que digo es que ganarse la confianza de un ruso es dificilísimo, pero cuando te la ganas, es maravilloso. Son como nosotros, amigos para toda la vida.

-Les acusan de injerencias en Cataluña.

-La herida más grande que tiene Rusia es cuando se desmembró la URSS y se independizaron varias repúblicas. ¿Cómo un país así va a querer lo mismo para otros? Lo que no sabe mucha gente es que España es el país más afín con Rusia de toda Europa. Hay estudios que dicen que España es el país preferido por los rusos.

-Es curioso.

-Sí, mire... Estudian El Quijote en el colegio, copiaron Don Juan Tenorio, con lo que tienen una unión especial con Andalucía, adoran la conquista de América porque consideran que España fue uno de los imperios más importantes del mundo en todas las épocas y nos tienen un gran respeto. Además, dicen que Rusia y España son los dos únicos países que derrotaron a Napoleón. Y lo llevan a gala.

-Donde no fallan es en los sondeos electorales.

-Por mi cargo estuve presente en el recuento que se hizo aquí y dije qué cosa más aburrida. He visto cómo ganaba claramente Putin. Y cuando vi cómo se daban las noticias, a mí me molestó, porque he visto la pequeña realidad de aquí y era claro.

-En el comercio, el proteccionismo ruso es un lastre.

-Rusia tiene un sistema de sanciones, a raíz del problema político bastante importante con Ucrania. Pero las sanciones son mutuas.

-Andalucía se encuentra en un doble problema: el embargo de Rusia y las políticas de aranceles de Trump en EEUU.

-¿Entonces no cree que es una forma de protegerse y que todo el mundo está haciendo lo mismo? A lo mejor ahora no podemos exportar pimientos, pero de aquí salen andaluces para desarrollar naves de crías de pollos, para alimentos de vacas, porque necesitan importar personal andaluz. Hago miles de visados, porque necesitan nuestras pymes.

-Hay en Córdoba un buen ejemplo de cooperación, la inversión de la farmacéutica Kraspharma.

-Es lo ideal para Andalucía, traer inversión rusa aquí. Pero como cónsul rusa yo lo que tengo que conseguir es la inversa y puedo garantizar que resulta muy difícil.

-¿Una labor estajanovista?

-Sííí [risas]. Ojalá salga todo bien en el proyecto de Kraspharma. Estoy encantada. Desde el principio me brindé a colaborar. Andalucía tiene puesta una nota de cero porque no salen bien las inversiones rusas. No están bien asesorados. La madre del problema está en que ellos tengan buenos contactos aquí para que las inversiones salgan bien.

-¿Qué consejo da para emprender la aventura rusa?

-Lo primero que hay que tener es presupuesto. Está lejos, hay que viajar, hay que irse allí, el idioma es muy complicado y necesitas traductores. Es más caro, más complejo, pero tienes menos competencia.

-Hablemos de turismo. Los rusos dejan mucho dinero en la Costa del Sol...

-Muchísimo, pero hay mucho más en Cataluña. Y es porque el aeropuerto de Barcelona es mucho más barato. Llevo años luchando para que Málaga y Sevilla sean aeropuertos más baratos. El turismo en España actúa como pequeños reinos de Taifas y no hay una colaboración. Es un turista que viene desde muy lejos y va a ver varias ciudades.

-Demanda un eje andaluz.

-Una unión. Pido que por favor se unan, por ejemplo, Málaga, Sevilla y Córdoba. Ese triángulo es el mínimo para ir a vender a Rusia.

-Ponga que voy al Mundial. ¿Qué me recomienda?

-Yo quiero ir. Le recomiendo todo. La afición rusa va con España y eso la gente no lo sabe. Quise hacer una presentación del Mundial en Sevilla, pero no encontré patrocinadores ni gente que me ayudara.

-¿Y cómo eliminamos el estigma de la mafia rusa?

- Empecé a ir a Rusia con 27 años y jamás me he topado con la mafia rusa. He hecho mis negocios, mujer, empresaria, viajando sola y no he tenido problemas.

-Una valiente.

-Siempre. Hay mucho miedo que no es real.

-¿Estuvo en la manifestación del 8-M?

-No, pero hice huelga. La pena es que nadie a mi alrededor la hizo. He luchado mucho y creo que fue necesaria, sobre todo por mi hija.