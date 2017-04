"Gente que ha perdido todo su dinero no sabe que puede recuperarlo"

-¿Cómo pasa de ser el propietario de una lavandería a colaborar con un bufete de abogados?

-Compré una vivienda en la urbanización Finca Parcs, cerca de Hellín, pero nunca se construyó y nunca recibí la garantía bancaria. Perdí unos 54.000 euros. Entonces empecé a buscar en internet las leyes españolas y encontré una de 1968 (ley 57/1968), que en uno de sus apartados se refiere a que el banco debe pedir la garantía a las constructoras. Fui a muchos bufetes de abogados pero no compartían mi opinión. Me decían que las acciones legales sólo debían hacerse ante las constructoras, no ante los bancos, que no eran los responsables. Pero sabía que si iniciaba una demanda ante una constructora que estaba en bancarrota nunca recibiría el dinero.

-Y alguien le hizo caso.

-En septiembre de 2008 encontré en la web eyeonspain.com a María de Castro, del bufete Costaluz, y le expliqué mi caso. Reuní un grupo con otros 46 afectados de Finca Parcs. Empecé a trabajar con el equipo de Costaluz y en 2011 presentamos la demanda. En mayo de 2012 tuvimos el juicio contra el banco, la CAM. En junio de 2012 recibimos la sentencia y en ella se declaró culpable a la CAM y la promotora, Cleyton Ges. El banco recurrió ante la Audiencia Provincial y perdió la apelación en abril de 2013. La sentencia ya era firme y podía ser usada en cualquier caso similar.

-¿Y dice que no tiene ninguna formación en derecho?

-No soy abogado. Perdí mi dinero, busqué en internet y gané experiencia a raíz de una situación desesperada. Entiendo ambas partes, el lado del abogado y el del cliente después de toda esta experiencia. Ahora me dedico a ayudar a la gente a recuperar su dinero. Muchos periódicos hicieron artículos sobre este caso y me llamaron el Erin Brokovich, como en la película de Julia Roberts, pero en su versión masculina.

-¿Cómo ha sido su trabajo como colaborador de un bufete de abogados?

-En los últimos cinco años hemos ganado más de 250 casos, más de 80 relacionados con compras sobre plano en toda España. En Finca Parcs recuperamos 1,5 millones, más intereses e indemnizaciones. Más tarde ganamos otro caso para 13 personas que recibieron 500.000 euros. Y hace unas semanas tuvimos otro juicio de la misma promoción para otros 10 afectados que recibirán unos 200.000 euros.

-¿A partir de ahí es más seguro comprar en España sobre plano?

-Sí, pero sólo para promociones anteriores al 1 de enero de 2016 porque la ley de 1968 fue derogada y sustituida por otra. Ahora las compras sobre plano que se realizan en España están amparadas por una ley de 2015.

-¿La nueva ley es tan garantista como la de 1968?

-En mi opinión no lo es tanto. La nueva no da tanta seguridad porque bajo la antigua ley se podía recuperar el dinero incluso si la promotora no había solicitado la licencia de obras, pero bajo la nueva ley el banco sólo es responsable desde el momento en el que se concede la licencia de obras. Así que antes de comprar sobre plano hay que asegurarse de que la licencia de obras se ha concedido. De otra manera el banco no se hace responsable si hay problemas en la construcción.

-¿Esa sentencia marcó jurisprudencia?

-Después de que ganáramos el caso de Finca Parcs otros abogados que me dijeron que esto no tenía sentido presentaron demandas, llegaron al Supremo y crearon jurisprudencia. Pero desde ese momento los bancos buscan cualquier resquicio. La ley es solo para consumidores, y si alguien ha adquirido más de dos apartamentos alegan que pretendían generar negocio con estas propiedades.

-¿Cuánta gente se puede seguir beneficiando de la ley de 1968?

-Creo que más de 100.000 personas, pero algunas de ellas ya han reclamado su dinero. Hay mucha gente que aún no ha ido a juicio porque no sabe que puede recuperar el dinero. Es complicado porque en muchos casos ya hace más de 10 años que lo pusieron. Pero después de todos los éxitos que han conseguido muchos abogados se puede ofrecer un servicio gratuito si no se gana el caso para que así no arriesguen más dinero. Todavía quedan muchas personas afectadas, fueron muchas promociones las que se quedaron sin construir, sobre todo en la Costa del Sol.

-¿De qué países son la mayoría de afectados?

-Son de Reino Unido, Irlanda. La mayoría de estos países, pero también hay muchos afectados de Alemania y de países escandinavos. El problema es que la gente que ha perdido su dinero no sabe que hay una solución y que puede recuperarlo. Hay gente que ha perdido todos sus ahorros.