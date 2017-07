"Qatar tiene proyecto de país, sabe que el petróleo es finito"

-¿Cómo nos ven los qataríes a los españoles?

-Somos muy parecidos en el carácter. Gran Bretaña controló el país después de la independencia, pero con los años se han entendido mejor con italianos y españoles y nos aprecian mucho como trabajadores. Desde hace un par de años hemos llegado mucho a puestos clave. El director del Palacio de Congresos, la gestora de los palacios del emir que son como una cadena hotelera, el director de la academia deportiva y yo somos españoles.

-Es un país que está afrontando muchos retos en pocos años. ¿Es un buen destino para el trabajador español?

-Sí, de cara al Mundial de 2022 están llevando a cabo muchos proyectos y los qataríes todo lo hacen a lo grande. La red de metro, de 200 kilómetros, está en construcción toda a la vez y hay involucradas muchas empresas. Muchos de los ingenieros son jovencitos españoles que han encontrado allí su primer trabajo. Es una oportunidad. Hace falta mano de obra cualificada.

-Aquí mantienen una imagen de país que derrocha dinero porque lo tiene.

-Hace tres generaciones estaban cuidando cabras y les tocó la lotería del petróleo y el gas. Es verdad que en los primeros años quisieron ganarse su sitio dilapidando mucho el dinero, iban a lo grande porque era su forma de posicionarse. Ahora están haciendo las cosas muy bien y están invirtiendo, pensando en convertirse en un país dedicado al turismo. Están controlando su nivel de gasto y son dueños de medio mundo, empezando por Volkswagen o incluso una parte del Corte Inglés. El centro de Londres y el de París son suyos, y están comprando muchas fincas en Extremadura. Saben que el petróleo y el gas son finitos. Tienen un proyecto de país.

-¿Cree que el Mundial de fútbol de 2022 se acabará celebrando a pesar de las polémicas?

-Sí, no me cabe la menor duda.

-¿Por qué ese interés en el deporte?

-Porque es una forma de darse a conocer en el exterior. Qatar está buscando su identidad, trata de posicionarse en las televisiones de todo el mundo. Patrocinaron al Barça y ahora patrocinan a la FIFA a través de Qatar Airways. Han organizado eventos de casi todos los deportes, como los Juegos Asiáticos, el Master 1000 de tenis, campeonatos de golf, de hípica... Y por supuesto, el circuito.

-¿Cómo ha vivido la ruptura de relaciones entre Qatar y los países del entorno bajo acusaciones de financiar el terrorismo?

-Se ha vendido en los medios de comunicación una cosa que no era cierta y es el asunto del desabastecimiento. Estaban muy preparados y no faltó nada. Lo que hay detrás es un asunto económico, donde tienen mucho que decir Estados Unidos y los países de Oriente Medio. Realmente me da la impresión de que se solucionará en los próximos meses. Es un problema complejo. Arabia Saudí siempre ha intentado tener el control de la zona, y Qatar va por libre, se han sentido independientes. Todos están condenados a entenderse.

-Recordando que la Junta es propietaria de un tercio del capital del Circuito, ¿cree que este tipo de instalaciones está mejor en manos de grandes administraciones que de consistorios?

-Me resulta interesante, pero no estoy de acuerdo. Para Jerez es muy importante su circuito, mientras que si fuera de un gobierno más grande sería sólo una parte de su gestión. A la vez, es cierto que no dependería de las polémicas políticas.

-Este año tuvo que lidiar con inundaciones en la pista en pleno Gran Premio. ¿Cómo se gestionan crisis como ésta?

-En Qatar llueve poco, pero cuando lo hace, es con fuerza. La semana anterior había llovido muchísimo y el circuito tiene mucha grava. El calor y el viento hicieron que se secara en media hora, pero seguía habiendo agua por debajo que no se evaporaba. En el momento en el que llovió un poco más, rebosó. Pero es algo que yo no podía controlar porque cuando se construyó no hicieron un sistema de drenaje. Yo no me pongo nervioso. Recuerdo que me estrené en Jerez con un apagón el viernes, durante los entrenamientos. Al final nos sentamos y lo solucionamos.

-De España supongo que una de las cosas que más echa de menos es el Rocío.

-Éste ha sido el primer año que no he hecho junto a mi padre la procesión de la Virgen por la noche después de 30 años. Incluso el año pasado cuando ya había empezado en Qatar pude hacerla junto a mi padre, porque había venido a España por asunto de trabajo.

-¿Es aficionado al motor de toda la vida?

-No, y Carmelo Ezpeleta (dueño de Dorna, sociedad propietaria del Mundial de Motocilcismo) me dice que eso es bueno porque no tomo decisiones con pasión. Yo antes veía el Gran Premio de Jerez y poco más. Desde que empecé en este mundo voy a muchas carreras, pero las veo desde el punto de vista profesional.

-¿Qué moto tiene el director de uno de los circuitos más importantes?

-Una Vespa PK 75 que tiene 30 años, la que tengo desde que estudiaba en Madrid. La tengo en Jerez. De hecho, he venido a la entrevista en ella.