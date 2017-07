"Sanders, Corbyn e Iglesias tienen mucho en común"

-dice que puede permitirse el lujo de apoyar las causas en las que cree. ¿Qué tiene Bernie Sanders?

-Bernie tiene una cualidad única: la de convertir lo excepcional -un perfil excepcional, un discurso excepcional- en algo normal. Mucha gente que no se identificaba, que nunca se hubiera identificado con el socialismo, comparte lo que dice Bernie: se han dado cuenta de que ellos, también, están dentro de lo "excepcional", que lo aberrante es lo que intentan hacer pasar por normal.

Internet contribuye a que retomemos la costumbre de pensar por nosotros mismos"

-Desde una perspectiva europea, entenderá que hablar de una sociedad de iguales sin una buena educación pública o sin acceso universal a la sanidad, es una falacia.

-Y el sector republicano ni siquiera consintió el Obamacare, ni siquiera eso fue suficiente. Los dos principales puntos del programa de Bernie Sanders son, de hecho, la sanidad pública y un sistema educativo libre y gratuito hasta la universidad. Ésa es la base, sobre todo lo demás. De alguna forma, creo que hemos ganado, ¿sabe por qué? Porque los estadounidenses son cada vez más conscientes de la importancia de esto, y cada vez más se habla de ello. Son temas que han movilizado a muchos votantes. Para 2020, nuestro mensaje ha de decir: Hillary ha perdido. Bernie sigue luchando.

-Bernie Sanders pudo haber ganado la batalla en internet. Pero la realidad, no es sólo que lo derrotara Hillary: es que Trump ganó.

-Entre otras muchas cosas, que Trump haya ganado supone la hegemonía del capitalismo más bestial, y es asqueroso. Yo no soy una loca perturbada: por supuesto que participo en el capitalismo, viajo, cojo aviones, compro... Sólo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. A la gente se la ha estado empujando a extremos para votar por Trump, y su influencia a nivel mediático es muy grande. No hay que desestimar a sus votantes (Hillary Clinton llegó a insultarlos, mostrando no tener ninguna empatía). La extrema derecha, que ha estado aletargada durante años, de repente ha despertado bajo la etiqueta de Alt-Right.

-¿En qué manera han cambiado las redes nuestro comportamiento como sociedad?

-En que los ciudadanos cada vez tienen más capacidad de influencia. Creo que, a pesar de todo, internet contribuye a que retomemos la costumbre de pensar por nosotros mismos. Que cuestionemos las cosas más insignificantes: por ejemplo, el agua embotellada. ¿Es esto necesario? ¿Cuánto cuesta el plástico? ¿Qué hago con él...? Tenemos la capacidad para desalar y tratar el agua, ¿por qué comerciar con ella, cuando hay escasez? Cualquier pregunta que te hagas afecta directamente al núcleo del capitalismo porque lo que te estás preguntando es: ¿adónde va todo el dinero?

-¿Qué diría que tienen en común Bernie Sanders, Jeremy Corbyn y Pablo Iglesias?

-Los tres tienen mucho en común pero digamos que, sobre todo, tratan de asegurarse que los derechos adquiridos por los ciudadanos no les sean arrebatados, porque una vez que un "privilegio" se pierde, es muy difícil de recuperar... ¿Ha estado alguna vez en Nueva York?

-No.

-Suele impactar bastante el ver a los homeless y la gente que pide en el metro porque son muchos, y porque ves claramente que esas personas se han perdido, han quedado descolgadas del mundo: ya es imposible que se incorporen a la sociedad. Es una imagen extrema y muy gráfica. Lo que se pretende al ir arrebatando derecho tras derecho, opción tras opción, es la anulación. Desde el otro lado, intentamos defendernos los unos a los otros contra los intereses de las corporaciones y los grupos financieros.

-Llega como ponente a la Universidad de Verano de Podemos, ¿cuál es su relación?

-Podemos nos sirve para aprender mucho a nivel de organización institucional. Han demostrado que son capaces de hacer las cosas de otra manera. Todo ese discurso de que son un desastre, que son nuevos, no sirven, no saben... han demostrado que no es así. Y su comportamiento, además, no es parasitario. Cinco millones de votos es algo para tener en cuenta. De hecho, puedo ver un futuro en el que Pablo Iglesias sea presidente.

-Sorprende que candidatos con la edad de Sanders o Corbyn contacten tanto con la gente joven.

-Por el impacto en redes. Tanto Bernie Sanders como Jeremy Corbyn hablan de temas que les interesan. ¿A quién, sino a los jóvenes, les pueden interesar más cuestiones como el trabajo precario, los bajos salarios, la imposibilidad de poder vivir por tu cuenta, que tengas que ahorrar para pagarte un médico? Dicen: " Espera un momento, ¿de qué va esto? Yo debería tener opciones de acceder a la universidad sin arruinarme, de que me atienda un médico, de poder vivir en algún sitio. No es que no pueda vivir en Londres, ¡es que no puedo vivir en Newcastle!". En ellos, todas estas injusticias se hacen de repente más evidentes.