"Para curar el cáncer hay que invertir en investigación"

-lleva más de 30 años como oncólogo ¿Cómo ha avanzado la supervivencia frente al cáncer?

-En este tiempo, la supervivencia del cáncer se debe haber doblado. Creo que hemos pasado a un poco más del 50%, dividido de forma desigual entre hombres y mujeres. Los hombres menos; las mujeres se curan más. Creo que en aquella época debíamos estar en un 25% y ahora en un poco más del 50%.

-¿Hay que perderle el miedo?

-Perderle el miedo no, porque es una enfermedad grave y la percepción, aunque te cures, es problemática. Pero no hay que asociarlo automáticamente a una enfermedad mortal. Hay que tener cierto respeto, sobre todo a la hora de prevenirlo, porque con buenos estilos de vida se podrían prevenir dos de cada tres cánceres.

-¿Y cuál es la clave de la prevención?

-Muy simple. Hay factores que disminuyen el riesgo de forma clara: no fumar, tener un índice masa corporal de menos del 30%, hacer ejercicio físico, tener sexo seguro y tener cuidado con el sol.

-¿Por qué la mujer se cura un poco más?

-Porque la mitad de los cánceres de las mujeres son de mama y ginecológicos y en esos tumores se ha concentrado mucho el avance de los últimos años. Aunque conforme va aumentando la incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres, por el hábito de fumar de hace 20 años, esto puede que se iguale un pelín.

-¿Se debe decir cáncer y no una larga y temible enfermedad?

-Claro, la palabra es cáncer. Una larga y terrible enfermedad también es la esclerosis lateral amiotrófica. Hoy, para una mujer con cáncer de mama con ganglios no afectados es menos grave que sufrir un infarto de miocardio. Los medios de comunicación tiene mucha responsabilidad en esto. Cuando dicen "el paro es el cáncer de la sociedad". Nunca he escuchado a nadie decir "el paro es la diabetes o la hipertensión de la sociedad".

-¿Qué papel juega la investigación?

-Es fundamental en el sentido amplio. La investigación es lo único que hace que podamos mejorar la cifra. Si no se investiga, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo hoy toda la vida y los resultados no mejorarán. Si alguien se plantea que queremos curar el cáncer, tendrá que invertir.

-¿Y se invierte lo suficiente en investigación?

-No, no, no. Ni lo suficiente, ni menos lo suficiente, ni la mitad de lo suficiente. Ni en Oncología ni en otras enfermedades. Un oncólogo americano decía que en Estados Unidos se invertía en cáncer en todo el país menos de lo que costaba un avión F22. Y en España es mucho menos que en Estados Unidos. En España hay un desprecio de los políticos, pero es reflejo de que en general la sociedad española a la ciencia no la valora mucho.

-¿Las empresas privadas deberían invertir más en investigación?

-La industria farmacéutica invierte, pero en lo que le conviene, que es en la producción de fármacos, y esto lo hace muy bien. Los poderes públicos, con fondos públicos y privados, deberían liderar la investigación. Las empresas investigan al fin y al cabo en lo que les conviene. Por eso esto es una cuestión de poderes públicos, aunque los fondos no necesariamente tienen que ser públicos, pueden ser públicos y privados.

-Se crió en la Transición, militó en el PCE. ¿Esa etapa quedó atrás?

-Sí, dejé aquella etapa de militante. Tengo casi 60 años y la vida se ve de otra manera. Entonces estaba convencido del Paraíso en la Tierra, así que tenía que colaborar en que llegara. Eso no quita para que piense que la cohesión social es fundamental; es lo que hace que a la gente de una sociedad le merezca la pena vivir. Que haya las mínimas desigualdades posibles es lo más importante.

-¿Difícil llegar a ser oncólogo para un hijo de agricultor como usted?

-Efectivamente, mi padre fue campesino. Tengo la percepción de que era más fácil en aquella época que ahora. Yo no lo viví difícil. Percibo que antes había más posibilidades. Creo que ahora las cosas no están tan fáciles para los hijos de las clases trabajadoras.