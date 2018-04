"No detectaríamos extraterrestres ni ante las narices"

-con Gabriel de la Torre ha firmado un estudio científico, publicado en Acta Astronáutica, que yo diría que es un estudio de lo invisible.

-En multitud de ocasiones se presta tanta atención a ciertos aspectos de nuestro entorno que otros pasan desapercibidos. Esto sucede también con la investigación científica en general y la investigación espacial igualmente. De eso es de lo que trata el estudio.

-Pues al grano. ¿Qué es el gorila cósmico?

-Hace referencia a un estudio clásico de los 90 de Christopher Chabris y Daniel Simons, en Harvard, en el que se ponía a un grupo a pasar el balón mientras se pedía a unos observadores que contaran los pases. En mitad del ejercicio pasaba un tipo disfrazado de gorila haciendo gestos ostensibles. Fue invisible para más de la mitad de los observadores.

-Ustedes no han puesto a nadie disfrazado de gorila.

-El fundamento es el mismo. Hemos hecho una prueba con 137 individuos pidiéndoles que en fotos aéreas identifiquen formas artificiales y no artificiales, en definitiva, una orientación de búsqueda. El resultado es que se identifican las formas que se pide que se busquen y no otras cosas aunque resulten tan llamativas como un gorila. De hecho, se incluyó un diminuto personaje disfrazado de gorila en una de las imágenes y solo el 32% lo identificó. Ideamos y vivimos en un mundo limitado por nuestra percepción.

-Dicen, entonces, que no podríamos, por ejemplo, detectar extraterrestres.

-Si hubiera vida extraterrestre ante nuestras narices no la identificaríamos porque contamos con un patrón hollywoodiense sobre que los extraterrestres son verdes y cabezones. Pero un extraterrestre podría ser un gas u otro tipo de presencia incomprensible para nuestra mente. La estrategia del Search for ExtraTerrestrial Intelligence (SETI) está centrada en la detección de señales de radio inteligentes y quizás esta estrategia infructuosa de años nos puede estar haciendo no ver otras opciones, en un claro ejemplo del gorila cósmico.

-Vamos, que así no vamos a encontrar vida extraterrestre jamás.

-Nuestra concepción tradicional del espacio está limitada por nuestro cerebro, y puede que tengamos las señales encima y no las veamos. Quizá no estamos mirando al lugar adecuado, aunque también podría darse el caso contrario. Podemos tener la señal delante y no percibirla o ser incapaces de ello. Podría haber sucedido en el pasado o puede estar ocurriendo ahora mismo.

-Acaban entonces con las teorías de más de 40 años de búsqueda de la NASA.

-Decimos que quizás la estrategia actual del SETI puede estar equivocada después de tantos años o ser insuficiente porque se nos podría pasar por alto algo inesperado y ese sería el efecto gorila cósmico.

-También se atreven con una posible clasificación de cómo podrían ser las civilizaciones inteligentes.

-Conjugamos cinco factores: biología, longevidad, aspectos psicosociales, avances tecnológico-energéticos y distribución en el espacio. Hay tres tipos. Tipo 1 es la nuestra, efímera si maneja mal la tecnología o los recursos planetarios, o un cataclismo. Pero podría evolucionar a una civilización tipo 2, de larga longevidad de sus miembros, que controlan la energía cuántica y gravitatoria, el espacio-tiempo y son capaces de explorar galaxias. El 3, la más avanzada, estaría constituida por seres exóticos, vida eterna, capaces de crear en espacios multidimensionales y con dominio de la energía y materia oscuras.

-¿Cuál fue la sorpresa del experimento?

-Antes de hacer la prueba para ver la ceguera atencional sometimos a los participantes a una serie de preguntas para determinar su estilo cognitivo, si eran más intuitivos o racionales, y resultó que los intuitivos identificaron más veces el gorila que los racionales y metódicos.

-¿Cuál es entonces la conclusión del estudio?

-Nuestra realidad viene limitada por nuestra percepción del mundo que nos rodea, lo que no significa que sea la única y verdadera. Otra, más filosófica, tiene que ver con cómo nuestras creencias preconcebidas y nuestras expectativas lo condicionan todo.